Заработки Кокорина и Мамаева

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Кокорин и Мамаев за время пребывания в СИЗО заработали миллионы рублей

С момента заключения под стражу футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заработали свыше 10,5 млн рублей, сообщают СМИ.

В соответствии с контрактами нападающий «Зенита» Кокорин в год (без бонусов и штрафов) получает 252 млн рублей, полузащитник «Краснодара» Мамаев – 180 млн рублей, передает RT со ссылкой на открытые источники.

Ни «Зенит», ни «Краснодар» не сообщали о каких-либо мерах, которые могут привести к финансовым потерям футболистов.

Напомним, всех подозреваемых в деле Кокорина и Мамаева оставили под стражей.