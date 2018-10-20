Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    Агентство новостей Все блоги -

    Заработки Кокорина и Мамаева

    20 октября 2018
    Вот так вот,а вы дальше продолжайте пахать...

    Кокорин и Мамаев за время пребывания в СИЗО заработали миллионы рублей

    С момента заключения под стражу футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заработали свыше 10,5 млн рублей, сообщают СМИ.

    В соответствии с контрактами нападающий «Зенита» Кокорин в год (без бонусов и штрафов) получает 252 млн рублей, полузащитник «Краснодара» Мамаев – 180 млн рублей, передает RT со ссылкой на открытые источники.

    Ни «Зенит», ни «Краснодар» не сообщали о каких-либо мерах, которые могут привести к финансовым потерям футболистов.

    Напомним, всех подозреваемых в деле Кокорина и Мамаева оставили под стражей.

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+