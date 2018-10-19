ТЫ В ДЕСЯТЫЙ КЛАСС?

А куда же? Без в\о – только полы подметать! Кто осмелится пошатнуть устаканенные столетиями стереотипы?

А куда же? Без в\о – только полы подметать!

Кто осмелится пошатнуть устаканенные столетиями стереотипы?

И вот, тебе осталось еще целых два года – учиться в школе.

Два(!) года... За эти два года мир изменится. Изменишься ты.

А то чему и как учат в школах – стабильно не меняется. Вот уже почти сто лет! Все те же предметы и все то же их множество: алгебра, геометрия, физика, химия, тригонометрия...

Зачем столько предметов?

Пригодится ли в жизни хоть их десятая часть?

Такие вопросы задавать не положено. Ты что-о-о-о-о???!

***

Нудное, противоестественное для ребенка, сидение за партой – по семь часов в день!

Женский коллектив (на 98%) учит будущих мужчин – как надо жить.

Удары розгами за непослушание (80 лет назад). Далее – удары по голове указкой (40 лет назад). Далее – удары по самолюбию на собраниях, или вызывая родителей и нападая на ученика сразу всем пед-коллективом. Десятером на одного. Чтоб прочувствовал. (В настоящее время).

Вот и весь прогресс, поспевающий в ногу с меняющимися временами – у школьной системы, созданной около ста лет тому назад.

Множество контрольных. Экзамены. ЕГЭ. Стресс на стрессе, стрессом погоняет. Бессонные ночи. Растрата бесценного времени: лучших лет твоей жизни. Растрата бесценного энергетического запаса – лучших «сливок» твоих интеллектуальных и физических сил.

Все это – для того лишь, чтобы перейти на новую ступень: только еще поступить в институт.

А там, снова – пять лет учебы!

СНОВА по кругу: множество предметов, экзамены, экзамены, стресс, стресс... Чему можно СТОЛЬКО ЛЕТ учиться? И не превратятся ли так долго получаемые знания в неактуальные – за такой срок, в таких темпах ежеминутно изменяющемся мире?

***

Недоедание-недосыпание, сдачи-пересдачи... Потом – ДИПЛОМ. Сколько за него нужно выстрадать? Пять лет своей жизни, своей молодости, лучших лет. Язву нажить или депрессию? И зачем снова – столько предметов? Пригодятся ли они тебе? Ты уверен??? Нет, но так надо. Кто сказал? Всем известно. Откуда? Ну как откуда? А куда ж еще? Полы подметать?

К чему же приведет ДИПЛОМ?

К позиции стажера. На базовую символическую зарплату. И снова годы... роста по служебной лестнице.

Для тех, кто понимает, что возможен ДРУГОЙ ПУТЬ, кто не отметает, даже не вникнув, все новое и иное – есть безпроигрышный вариант попробовать.

Продолжай ходить в свою школу. Не рискуй! Не покидай старое, традиционное, давно признанное и испытанное.

А на ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ в Центр Инноваций к Илоне Давыдовой – приходи лишь несколько раз в неделю, по вечерам или выходным, как на факультативы.

Без стресса. В свое удовольствие. Как на отдых. Как в спортивную секцию.

И вот что ты обнаружишь.

К тому времени, пока весь твой класс будет готов лишь поступать в институт – ты уже будешь зарабатывать больше денег, чем выпускники вуза, с десятилетним стажем.

Ты будешь не просто тупо зарабатывать деньги, а приносить больше ПОЛЬЗЫ обществу, своей стране, чем выпускники с десятилетним стажем.

Ты станешь одним из тех, кто ДВИГАЕТ ВПЕРЕД развитие цивилизации – локомотивом своей эпохи.

Ты будешь неслыханным примером для других: приедешь на выпускной бал в свою школу на, самим тобою ЗАРАБОТАННОМ, ПОРШЕ!

Ты СРАЗУ, с первых занятий почувствуешь и поймешь: на правильном ли ты пути – в этой инновационной программе, которую никто еще не апробировал.

почувствуешь и поймешь: на правильном ли ты пути – в этой инновационной программе, которую никто еще не апробировал. В отличии от школ и институтов – твоим родителям разрешено присутствовать на всех занятиях и оценивать: а нужно ли тебе это? А на верном ли ты пути? Не опасно ли такое новшество?

Мы с удовольствием примем родителей в нашу команду! Общее дело сплотит и сблизит два поколения – отцов и детей.

Через два года – тебе не придется даже поступать в институт. Разве что, сам захочешь, для удовольствия.

А если ты осмелишься СКОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ лишь на моей программе, то – когда твои одноклассники закончат вуз, получат дипломы и все ринутся искать работу (стажерами) – ты уже будешь зарабатывать «неслыханные» для твоего возраста деньги, на руководящей позиции, а может даже успеешь стать владельцем серьезного бизнеса.

Не тебя будут выбирать работодатели из огромного количества выпускников вузов. А ТЫ – будешь выбирать: кого из них взять к себе, на работу.

Семимильными шагами вперед, не значит, что все будет легко. Потребуется твоя полная отдача и концентрация.

Успех достанется НЕ легко. Но – БЫСТРО. При условии – твоего полного погружения и 100% -ой вовлеченности

В июне 2020–го года, по истечении этих двух лет что твои одноклассники остались в школе, а ты рискнул, когда весь твой выпуск получит аттестат зрелости – ты увидишь (и твои родители увидят!), где будут все , – и где будешь ты?

Всю работу с экспериментальной группой – я выложу в сетях, в записи. Скептически настроенная общественность сможет наблюдать за тем, как мы работаем. Никаких секретов.

Мы проведем эксперимент:

Все подростки Москвы учатся, как положено. Но 20 человек, из них, параллельно учебе в школе, ничем не рискуя(!) дополнительно НАЧНУТ заниматься, в свободное время, с Илоной Давыдовой.

Факультативные занятия по новой «ракетной» методике Илоны Давыдовой приведут к БОЛЬШИМ результатам, чем основные занятия, по старой, традиционной системе.

В школе ты сидишь по восемь часов в день! Сорок часов в неделю.

По новой программе – ты сидишь В ЧЕТЫРЕ РАЗА МЕНЬШЕ часов в неделю. Практически – ты сразу начинаешь РАБОТАТЬ. Не за партой.

Школа и университет – это еще СЕМЬ ЛЕТ! Здесь – результат увидишь через два года! (При условии полного погружения!)

Трудно поверить?

Твои родители помнят, как еще недавно, на доставку письма почтой – уходило несколько дней, а то и недель.

Доставка в один клик, за пол секунды – во времена юности твоих родителей – казалось фантастикой! Теперь реальность.

Образование длинною в ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ сидения за партой по 7-8 часов в день – это доставка письма почтой, по старому.

Новая авторская программа Илоны Давыдовой «Школьник-бизнесмен? Неслыханно!» – это доставка письма за пол секунды в один клик!

Когда твои дети вырастут – они будут лишь от родителей знать, что однажды – все было так долго... У них будет другая реальность.

Построить эту НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ – поможешь мне ТЫ.

Если тебя это заинтересовало, подписывайся на мой канал. Ничем не рискуешь!

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Ссылка на группу​: ​

https://vk.com/schoolbzn

Чтобы сразу тест пройти​: ​

https://vk.com/schoolbzn?w=app5671337_-171672056

Лично Илоне Давыдовой с предложениями о сотрудничестве писать:

[email protected]