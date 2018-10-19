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    «Ренессанс Кредит» объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года по РСБУ

    19 октября 2018
    «Ренессанс Кредит» объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2018г. в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Банк показал прибыль в размере 4,9 млрд рублей, что на 22,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года

    «Ренессанс Кредит» объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Банк показал прибыль в размере 4,9 млрд рублей, что на 22,6% превышает результат аналогичного периода прошлого года (4 млрд рублей).​ ​

    Чистый процентный доход составил 14,9 млрд рублей, что на 24,6% больше, чем в первые 9 месяцев 2017. Комиссионный доход увеличился на 13,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года и составил 5,9 млрд рублей.​ ​

    Активы за отчетный период выросли на 16,8% до 146,9 млрд рублей.​ ​

    Портфель кредитов физических лиц увеличился за первые 9 месяцев 2018 на 32,2% до 138,4 млрд рублей[1]. Объем предоставленных клиентам кредитов составил 109,5 млрд рублей, что на 21,4% больше, чем в январе-сентябре 2017.​ ​

    Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам 9 месяцев 2018 достиг 112,3 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 18,6%.​ ​

    Операционные доходы увеличились по сравнению с январем-сентябрем 2017 на 5,7%, в то время как операционные расходы показали снижение на 4,6%.​ ​

    «Банк демонстрирует уверенный рост бизнеса, сохраняя фокус на качестве и доходности активов и повышении операционной эффективности и показывая стабильно высокие результаты», – прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит».

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