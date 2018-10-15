Ждем с нетерпением

Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова

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Боксер Флойд Мейвезер-младший ответил на вызов российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, который ранее предложил ему выяснить сильнейшего в очном поединке.

«CBS, Showtime (американский платный кабельный и спутниковый телеканал) и MGM Grand (гостинично-развлекательный комплекс в Лас-Вегасе), готовьте чековые книжки!» – написал он в своем Instagram, опубликовав скриншот с сайта новостей с сообщением о вызове со стороны Нурмагомедова.

«Сделаем Лас-Вегас великим снова!» – добавил он, перефразировав предвыборный лозунг Дональда Трампа.

Накануне чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Конором Макгрегором бросил вызов бывшему чемпиону мира по боксу Флойду Мейвезеру-младшему, который, как и россиянин, не потерпел ни одного поражения в карьере.