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    Штрафы за антирадары

    13 октября 2018
    Россея-Матушка

    Стало известно о планах штрафовать за антирадары

    Водителей начнут штрафовать за использование радар-детекторов, предупреждающих о приближении к дорожной камере, сообщают источники региональных Госавтоинспекциях.

    Негласное указание штрафовать за антирадары спущено на места, сообщили Ura.ru источники в ГИБДД.

    По их словам, это связано с заявлением главы ГИБДД России генерала Михаила Черникова о том, что «пункт 7.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), не допускает установку дополнительных предметов, ограничивающих обзорность с места водителя».

    Это нарушение по ч. 1 ст.12.5 КоАП РФ предполагает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

    Такая трактовка позволяет штрафовать также за установку видеорегистратора или навигатора.

    Источники в автоинспекциях сообщили, что штраф за гаджет на ветровом стекле оформить можно, но связываться с этим инспекторы не любят. «Водитель в любой момент может снять со стекла прибор и сказать, дескать, там ничего не было, вам показалось», – цитирует издание собеседников.

    Чтобы «обмануть» антирадары, сотрудники ДПС выключают передвижные комплексы фото– и видеофиксации, и включают их только в момент, когда водители уже не успеют снизить скорость.

    Член комитета по транспорту Госдумы Александр Старовойтов считает, что штрафовать за использование радар-детекторов невозможно, так как эту норму сложно администрировать. Кроме того, по его словам, многие не вешают гаджеты на стекло, а скачивают специальные приложения на свои смартфоны.

    В 2012 году Госавтоинспекция Татарстана предлагала запретить использовать радар-детекторов, которые заранее предупреждают о контроле скорости со стороны ГИБДД.

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