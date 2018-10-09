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    Падение моста с грузовиком

    9 октября 2018
    Горе-строители,интересно,Крымский такой же?

    Грузовик обрушил мост на поезд: видео момента аварии

    Автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в городе Свободный Амурской области

    Из-за инцидента власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в городе организуются бесплатные маршруты транспорта, движение поездов временно приостановлено. Сообщается, что в результате происшествия рухнула балка весом 65 тонн, при этом сам мост весит 600 тонн.

    Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

    На видеозаписи момента обрушения видно, что за несколько секунд до инцидента по мосту проехал грузовик. Известно, что водитель машины получил травмы и госпитализирован. Что именно послужило причиной разрушения автомобильного моста, предстоит выяснить следствию.

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