Падение моста с грузовиком

Горе-строители,интересно,Крымский такой же?

Грузовик обрушил мост на поезд: видео момента аварии

Автомобильный мост рухнул на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в городе Свободный Амурской области

Из-за инцидента власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в городе организуются бесплатные маршруты транспорта, движение поездов временно приостановлено. Сообщается, что в результате происшествия рухнула балка весом 65 тонн, при этом сам мост весит 600 тонн.

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На видеозаписи момента обрушения видно, что за несколько секунд до инцидента по мосту проехал грузовик. Известно, что водитель машины получил травмы и госпитализирован. Что именно послужило причиной разрушения автомобильного моста, предстоит выяснить следствию.