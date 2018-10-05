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    Еда

    5 октября 2018
    Ешьте люди Доширак,будете здоровы

    Ученые оценили влияние «Доширака» на организм человека

    Ученые Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева оценили влияние лапши быстрого приготовления «Доширак» на организм человека.

    Доцент СибГУ Елена Семиченко отмечает, что в состав лапши входит пшеничная мука, соль, крахмал, пальмовое масло, а также карбонат и полифосфат натрия.

    При этом Семиченко утверждает, что некоторые из компонентов не являются полезными, однако, «вреда здоровому организму не принесут».

    «Там же содержится глутамат натрия, про который слагают страшные легенды», – отмечает доцент СибГУ в статье на сайте университета.

    Однако, по словам Семиченко, «это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в «Дошираке».

    Подводя итог, доцент СибГУ отмечает: в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. В то же время Семиченко предупреждает, что постоянно питаться только «Дошираком» нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров.

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