Ешьте люди Доширак,будете здоровы

Ученые оценили влияние «Доширака» на организм человека

Ученые Сибирского госуниверситета науки и технологий имени Решетнева оценили влияние лапши быстрого приготовления «Доширак» на организм человека.

Доцент СибГУ Елена Семиченко отмечает, что в состав лапши входит пшеничная мука, соль, крахмал, пальмовое масло, а также карбонат и полифосфат натрия.

При этом Семиченко утверждает, что некоторые из компонентов не являются полезными, однако, «вреда здоровому организму не принесут».

«Там же содержится глутамат натрия, про который слагают страшные легенды», – отмечает доцент СибГУ в статье на сайте университета.

Однако, по словам Семиченко, «это натриевая соль аминокислоты, которой в любом бифштексе больше, чем в «Дошираке».

Подводя итог, доцент СибГУ отмечает: в тех количествах, в которых различные вещества содержатся в лапше, они не приносят организму вреда. В то же время Семиченко предупреждает, что постоянно питаться только «Дошираком» нельзя, ведь в нем недостаточно белков и жиров.