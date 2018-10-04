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    АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Ренессанс Кредит»

    4 октября 2018
    Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Ренессанс Кредит» на уровне ВВВ-(RU) с прогнозом «Стабильный»

    Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг «Ренессанс Кредит» на уровне ВВВ-(RU) с прогнозом «Стабильный».

    Кредитный рейтинг обусловлен умеренным бизнес-профилем банка с адекватными позициями по достаточности капитала, фондированию и ликвидности. Так, в части оценки достаточности капитала эксперты АКРА подчеркивают, что «в настоящее время капитал банка демонстрирует сравнительно высокую способность к абсорбции кредитных рисков на горизонте 12 месяцев». Также агентство отметило «устойчиво высокие темпы роста кредитного портфеля» банка. Что касается бизнес-профиля «Ренессанс Кредит», то он отражает позиции финансового института в банковской системе России. На 1 июля 2018 «Ренессанс Кредит» занимал 49 место по размеру активов и 54 место по размеру капитала среди всех российских банков[1].

    «Подтверждение рейтинга агентством АКРА является важным этапом в оценке работы, проделанной банком. «Ренессанс Кредит» сохранит фокус на снижении кредитных рисков и повышении эффективности бизнеса. Мы нацелены на последовательный органический рост и продолжим работать над улучшением наших финансовых показателей»,– прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит».

    [1] Согласно рэнкингам, представленным на сайте kommersant.ru

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