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    Потеря

    2 октября 2018
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    Умер Роман Карцев

    Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Умер эстрадный артист Роман Карцев. О смерти Карцева в фейсбуке сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая.

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    Источник: РИА «Новости»

    Позже эту информацию подтвердил радиостанции «Говорит Москва» сам Жванецкий. «Известия о смерти близкого друга пришли прямо сейчас», — сказал он.

    Карцеву было 79 лет. О причине смерти, а также дате и месте похорон пока не сообщается.

    Карцев начал эстрадную карьеру в театре Аркадия Райкина в начале 1960-х годов. С 1987 года он служил в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого, чьи произведения (наряду с Чеховым, Хармсом, Зощенко и другими авторами) лежали в основе его репертуара. На протяжении нескольких десятилетий выступал в дуэте с Виктором Ильченко.

    Помимо театра артист снимался в кино. В частности, сыграл в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и в телесериале «Мастер и Маргарита».

    Карцев — заслуженный артист РСФСР, народный артист Российской Федерации.

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