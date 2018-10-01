«Ренессанс Кредит» объявляет итоги за 6 месяцев 2018 года по МСФО

«Ренессанс Кредит» объявил аудированные финансовые результаты за 6 месяцев 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО)

​​​​​​– Чистая прибыль составила 2,7 млрд рублей, что более чем на треть превышает результат 1 полугодия 2017,

– Объем выданных в январе-июне 2018 кредитов на 27,2% превысил аналогичный показатель первых 6 месяцев прошлого года,

– Чистый кредитный портфель за отчетный период увеличился на 9,4%,

– Качество кредитного портфеля находится на высоком уровне: доля кредитов, просрочка по которым составляет свыше 90 дней (NPL), в розничном портфеле банка снизилась до 3,5%

«Ренессанс Кредит» объявил аудированные финансовые результаты за 6 месяцев 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Чистая прибыль по итогам отчетного периода составила 2,7 млрд рублей, что на 37% превышает финансовый результат, достигнутый в 1 полугодии 2017 (1,9 млрд рублей).

Чистый процентный доход за шесть месяцев работы составил 9,1 млрд рублей (+24,6% по сравнению с январем-июнем 2017), а операционный доход – 8,5 млрд рублей (+12,6% по сравнению с январем-июнем 2017).

Объем кредитов, предоставленных частным лицам в первом полугодии 2018, составил 71 млрд рублей, что на 27,2% превышает результат, зафиксированный в аналогичном периоде 2017.

Чистый кредитный портфель по итогам 6 месяцев 2018 составил 117,7 млрд рублей, увеличившись за январь-июнь на 9,4% (с учетом перехода на МСФО 9). При этом кредиты наличными формируют 68% портфеля, целевые займы – 23%, кредитные карты – 9%.

По итогам 1 полугодия 2018 доля кредитов, просрочка по которым превышает 90 дней (NPL), в розничном портфеле составила 3,5%, в то время как в аналогичном периоде годом ранее этот показатель был равен 4,2%.

Основным источником фондирования для банка по-прежнему остаются вклады и текущие счета физлиц. По итогам первых 6 месяцев 2018 объем средств клиентов вырос на 12,9%, достигнув 109,1 млрд рублей.

Фокусируясь на операционной эффективности, банк по итогам отчетного периода достиг в этом направлении хороших результатов. Так, показатель «отношение операционных расходов к доходам» (cost-to-income) сократился до 39,8% (48,5% в 1 полугодии 2017).

Капитал банка на конец первого полугодия 2018 был равен 23,8 млрд рублей (с учетом перехода на МСФО 9). Норматив достаточности капитала 1-го уровня, рассчитанный по Базелю, составил 17,3%.

Ключевые показатели эффективности деятельности по итогам первых 6 месяцев 2018 года находятся на стабильно высоком уровне: рентабельность капитала (ROE) – 23%, рентабельность активов (ROA) – 4%.

На конец отчетного периода сеть банка насчитывала 143 отделения и 87 101 точку продаж, количество клиентов составило почти 12 миллионов человек.

«По итогам 1 полугодия 2018 банк продемонстрировал отличные результаты. Мы органически наращивали объемы нашего бизнеса, сохраняя фокус на качественном управлении кредитным риском и операционной эффективности. Во 2 полугодии «Ренессанс Кредит» продолжит работать над укреплением своих позиций среди лидеров сегмента потребкредитования, своевременно реагируя на рыночные изменения и адаптируя бизнес-модель под новые условия», – прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит».