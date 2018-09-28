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    Бои без правил

    28 сентября 2018
    Не дали визу тренеру и отцу.

    Отцу Нурмагомедова не дали визу США для поездки на бой сына с Макгрегором

    США отказали в предоставлении визы отцу и тренеру чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову.

    После собеседования в стамбульском посольстве США Нурмагомедову старшему было отказано. В связи с этим тренер не сможет присутствовать на поединке Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором.

    Отцу российского бойца аннулировали американскую визу несколько лет назад. После этого он не может присутствовать на боях сына в США, сообщает ТАСС.

    Напомним, что бой состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

    Получивший недавно российское гражданство американский боец Джефф Монсон дал прогнозы на результаты поединка Нурмагомедова с Макгрегором.

    За всю карьеру в MMA Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения, одержав 26 побед. Он стал первым россиянином, который завоевал титул чемпиона UFC.

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