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    Хоккей

    27 сентября 2018
    ЧМ 2023-В РОССИИ!

    Россия примет ЧМ по хоккею в 2023 году

    Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

    «Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт– Петербурге, 2024 года – в Чехии, 2025 года – в Швеции», – цитирует Ротенберга ТАСС.

    В конце августа президент Владимир Путин поручил врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову провести предстоящий молодежный чемпионат мира (ЧМ) по хоккею-2023 на высоком уровне.

    В мае Травников заявлял, что Новосибирску предстоит за два года провести основную работу по подготовке к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

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