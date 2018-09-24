ОТП Банк обновил линейку дебетовых карт. В новой продуктовой линейке предусмотрено четыре модификации дебетовых продуктов, отвечающих основным потребностям клиентов и тенденциям рынка банковских карт

ОТП Банк обновил линейку дебетовых карт. В новой продуктовой линейке предусмотрено четыре модификации дебетовых продуктов, отвечающих основным потребностям клиентов и тенденциям рынка банковских карт:

«Моментальная карта» – это карта мгновенной выдачи. Данный продукт предназначен для клиентов, которым важна простота и скорость получения карты, поскольку она выдается клиенту сразу при обращении в офисе банка.

Пакет услуг на базе дебетовой карты «Твой выбор» с модификацией «Покупки» или «Сбережения». Продукт с опцией «Покупки» будет удобен тем, кто много тратит по карте и ценит возможность получения высокого кэшбека – по ней он составляет до 10% от суммы транзакций. К карте также открывается накопительный счет, на остаток по которому начисляются проценты – до 6% годовых. Пакет «Твой выбор» с опцией «Сбережения» предназначен для той категории наших клиентов, которой важно накопление денежных средств. На остаток по карте начисляются проценты в размере до 6,5% годовых. К карте также открывается вклад «Специальный» на выгодных условиях – ставка до 7% годовых. По карте есть кэшбек в размере 1,5% со всех покупок.

Пакет «Можно всe!» разработан для более требовательных клиентов, для тех, кто хочет получать все и сразу. Данное предложение сочетает в себе повышенный кэшбек до 10% и все сберегательные опции: до 7% годовых на остаток по карте, до 6% – по накопительному счету и до 7% – по вкладу «Специальный».

Годовое обслуживание «Моментальной карты» бесплатно, нужно всего лишь заплатить один раз за выпуск карты. Стоимость обслуживания пакета «Твой выбор» составляет всего 149 рублей в месяц, пакета «Можно всe!» – 199 рублей в месяц. При выполнении ряда условий по всем категориям карт годовая комиссия не взимается. В банкоматах ОТП Банка по всем трем картам снятие наличных осуществляется без комиссии. В банкоматах других банков бесплатное снятие также возможно, но действуют ограничения по суммам. Пополнение карт осуществляется через сайт www.otpbank.ru без комиссии.

Павел Нуждов, начальник управления развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банка: «При разработке условий по новым продуктам мы в первую очередь отталкивались от пожеланий клиентов. В данном случае наиболее часто встречающиеся из них – это повышенный кэшбек на покупки, возможность совмещения карты с функцией накопления сбережений, а также бесплатное снятие средств с карты в банкоматах по всему миру и бесплатное обслуживание. Мы надеемся, что новые продукты будут по достоинству оценены не только действующими клиентами банка, но и найдут отклик у новых».

Подробнее с тарифами можно ознакомиться на сайте банка​ ​https://www.otpbank.ru/retail/cards/#!debet​ ​