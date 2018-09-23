В данной статье я посвящу вам своe мнение о пяти главных претендентов на победу в ЛЧ.

1) Manchester City

По моему мнению Манчестер сити является один из главных претендентов на победу в ЛЧ . Даже не смотря на поражение от Лиона , клуб находится в прекрасной форме , в своeм родном АПЛ клуб выступает на втором месте , имея при этом 5 побед и 1 ничью . Тем более руководство клуба летом объявила , что ЛЧ является самой главной задачей на сезон . Это говорит о том что игроки и сам тренер , будут делать всe возможное , для достижения это цели .

2)Реал Мадрид

Ну , начну с того что Реал лешился лидера команды и топ тренера с которым этот клуб выиграл все возможные трофеи . Но есть и другая сторона медали клуб лишился своего бомбардира Криштиану Роналду , но бомбардиром он был из-за того что вся игра строилась вокруг него , сейчас клуб буквально меняет свою тактику теперь вместо того отдавать пасы на Роналду Реал в прямом смысле раскатывает соперника , тем самым находя его слабую точку . Кстати глядя на нынешний Реал я вспомнил сборную Швецию , а именно то как они играют без Ибрагимовича .

3)Ливерпуль

Почему я выбрал Ливерпуль ? Всe разумно и просто , в прошлом сезоне они уже доходили до финала ЛЧ и что естественно попытаются взять этот титул в этом сезоне . В этом году Ливерпуль идeт в АПЛ без поражений при этом приобрели трeх замечательных игроков один из которых был взят в аренду ( Наби Кейта ) с првом выкупа , так же Алисон который считается топ вратарeм заменивший Кариуса на воротах , ну и конечно же Фабиньо центральный опорный полузащитник который соответственно закрепит центр обороны . Плюс в добавок ко всему перечисленному сыранный состав с прошлого сезона . Мне кажется это достаточно чтобы считать Ливерпуль фаворитом в этом сезоне .

4)Барселона

Как вы все догадались Барселона тоже является однм из претендентов на кубок ЛЧ . Барселона хорошо начала сезон ЛЧ с разгромной победы над ПСВ со счeтом 4:0 . Так же Барселона не плохо укрепила атакующие позиции купив в нападение Малкома и усилив атаку в полузащите Артуро Видалем . Клуб последний раз выигрывал титул в 2015 году , при этом больше ни разу не выходила даже в финал . Я думаю что Барселона составит высокую конкуренцию всем клубам .

5)Ювентус

В этом списке я не обошeлся без Юве . В этом сезоне Ювентус приобрeл одного из лучших игроков в мире Криштиану Роналду , но при этом потеря ТОП голкипера Джанлуиджи Буффона . Клуб очень крепий и сбалансированный , что подтверждает матч с Валенсией , Юве обыграл еe со счeтом 0:2 на выезде и при удалeнном Роналду ,то есть в меньшенстве . Основная задача Юве завоевать ЛЧ . Ювентус каждый год выигрывает серию А и по этому будет сосредотачиваться на ЛЧ в то время как другим клубам придeтся разделиться на свою лигу и ЛЧ .

Хочу сказать что это не топ , а простое перечисление главных фаворитов ЛЧ .