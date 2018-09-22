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    Бокс

    22 сентября 2018
    Бой Поветкина и Джошуа

    Украинский боксер Усик поддержал россиянина Поветкина

    Украинский боксер Александр Усик пожелал россиянину Александру Поветкину хорошего выступления во время боя с чемпионом WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

    «Поединок Поветкин – Джошуа. Сане хорошего выступления», – сказал Усик в видеообращении, опубликованном в Instagram.

    Поветкин встретится с Джошуа в субботу на лондонском стадионе «Уэмбли». 39-летний россиянин одержал 34 победы на профессиональном ринге (24 – нокаутом), потерпел одно поражение. 28-летний Джошуа выиграл 21 поединок из 21 (20 – нокаутом).

    Усик победил россиянина Мурата Гассиева в Москве и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

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