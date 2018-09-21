Осторожно мошенники и у нас на бомбардире есть такие!!!

Мошенники в соцсетях. У россиян воруют деньги с помощью ставок на спорт

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В сети вновь набирает силу известный способ мошенничества — как обычно, основанный на доверчивости граждан и жажде легкой наживы. С помощью соцсетей мошенники рассылают пользователям предложение заработать денег с помощью ставок на спорт: якобы, они обладают точными данными о результатах будущих спортивных матчей.

Жертве предлагается сделать ставку на крупную сумму, а «посредник» просит себе небольшой процент от выигрыша — у него самого, якобы, нет денег, чтобы сделать ставку. Если мошенник чувствует, что жертва попалась, он может предложить ей перечислить деньги за свои услуги сразу. Если нет, то жертва делает ставку через предложенный сайт (несколько десятков тысяч рублей) и якобы получает крупный выигрыш.

И вот теперь начинается традиционная история — для вывода средств необходимо перевести 10% от ставки, причем сделать это, естественно, нужно перед получением выигрыша. Затем, после перечисления денег, пользователь получает сообщение об ошибке при переводе (хотя деньги списываются), а хозяева букмекерской конторы перестают отвечать на сообщения.

Одного из жителей российских городов попросили явиться за выигрышем лично в офис букмекера, который находится в Сингапуре. Его обманули на сумму более чем 200 тысяч рублей. Молодой человек обратился в полицию, но вряд ли полицейские помогут ему добраться до мошенников из Азии.

Эксперты рекомендуют: никогда не участвуйте в сомнительных розыгрышах и никогда не переводите деньги в надежде получить «большой куш». В абсолютном большинстве случаев это мошенничество, и то, что такие истории продолжают встречаться, означает, они работают.