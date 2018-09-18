Изменены сроки вклада «Счастливая семeрка»

ОТП Банк внес изменения в условия сезонного вклада «Счастливая семeрка». Теперь его можно открыть на более длительные сроки – 1,5 и 2 года при сохранении привлекательной текущей ставки в 7%. Ранее максимальный срок вклада составлял 1 год

ОТП Банк внес изменения в условия сезонного вклада «Счастливая семeрка». Теперь его можно открыть на более длительные сроки – 1,5 и 2 года при сохранении привлекательной текущей ставки в 7%. Ранее максимальный срок вклада составлял 1 год.

Остальные параметры вклада остались прежними:

– минимальная сумма – 30 000 рублей;

– максимальная сумма – 10 млн рублей;

– вклад можно открыть только в рублях, пополнение и частичное снятие не предусмотрены.

Павел Нуждов, начальник управления развития сберегательных, расчетных и комиссионных продуктов ОТП Банка: «Мы оцениваем наше сезонное предложение весьма привлекательным для клиентов, поскольку на протяжении последних месяцев основной объем привлеченных средств пришелся именно на сезонный вклад «Счастливая семeрка». Совокупный депозитный портфель по состоянию на 1 сентября 2018 года составил 43 млрд рублей, что на 20% выше аналогичного показателя прошлого года. В текущих рыночных условиях мы зафиксировали ставку в 7% на срок до двух лет, что еще больше повысит востребованность депозита».