Бои без правил

Турнир в Москве

UFC в Москве: реакция соцсетей

Первый турнир главного мирового MMA-промоушнав России подарил зрителям множество ярких эмоций и запоминающихся моментов. Подводим итоги.

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ФОТОГРАФИЯ

UFC Fight Night 136 в Москве стал 5-м по посещаемости в истории Абсолютного Бойцовского Чемпионата.

В главном бою победу удушающим приемом одержал Алексей Олейник. Очередной финиш принес тяжеловесу бонус в 50 тысяч долларов за «Выступление вечера». Россиянин, как и обещал, преподнес Марку Ханту сюрприз в стойке — отправил новозеландца в нокдаун, а затем забрал спину и задушил.

Выражение лица Супер Самоанца на этом фото заставило поклонников растащить кадр на мемы. И теперь мы знаем, что у Ханта все-таки есть шея.

Помимо Олейника бонус за «Выступление вечера» получил победитель второго по значимости боя — Ян Блахович. Сначала поляк заставил аплодировать российскую публику, выйдя в клетку под «Катюшу».

А затем не оставил шансов Никите Крылову, которого на протяжении всего боя горячо поддерживали болельщики. Журналисты и эксперты разошлись во мнениях, пытаясь определить тип удушающего приема, который принес Блаховичу 9-ю в карьере победу сабмишном и дополнительные 50 тысяч долларов.

Бой Андрея Орловского и Шамиля Абдурахимова был довольно близким, но судьи предпочли отдать победу уроженцу Дагестана.

Белорусский боец удивил «Олимпийский», выйдя в октагон под гимн СССР. Зал приветствовал исполнение советского гимна стоя.

Дебют экс-чемпиона М-1 в полусреднем весе Алексея Кунченко выдался непростым: бразильский ветеран Тиаго Алвес опасно огрызался лоукиками и ударами с правой руки на протяжении всех трех раундов.

Алексей методично наращивал прессинг и к заключительному раунду, наконец поймал свой ритм, провел тейкдаун и уверенно забрал концовку поединка. В итоге — победа россиянина единогласным решением.

Пользователи соцсетей посчитали, что боец Си Би Доллоуэй задолжал крупную сумму денег рефери Хербу Дину. А чем еще тогда можно объяснить избиение, которому судья позволил подвергнуть американского средневеса?

Уверенная победа Халида Муртазалиева, который принял поединок на «коротком уведомлении» за неделю до турнира.

Омич Петр Ян и его корейский визави Джин Су Сон заслуженно получили награду «Бой вечера» (впрочем ее денежный эквивалент достанется только Петру Яну, так как южнокорейский боец не уложился в вес и лишился возможности получить бонус). Противостояние в легчайшем весе получилось захватывающим во всех аспектах, а улыбающийся, залитый кровью Джин Су Сон явно нацелился украсть лавры и прозвище своего наставника — «Корейского Зомби».

Каян Джонсон продолжил попытки победить бойца, которого тренирует отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап. По-прежнему безуспешно, но бой был близким. Победа Рустама Хабилова раздельным решением.

Майрбек Тайсумов сделал сразу несколько ярких вещей за один вечер: выиграл у Десмонда Грина, поблагодарил за поддержку Рамзана Кадырова, бросил вызов Кевину Ли и пригрозил завершить спортивную карьеру, если не получит американскую визу.

«Выступлением вечера» отметился и Магомед Анкалаев, нокаутировавший своего оппонента Марчина Парчнио серией ударов руками и сокрушительным хайкиком.

Рамазан Эмеев и Мераб Двалишвили убедительно разобрались со своими противниками в самом начала карда, оба — судейскими решениями, но изо всех сил пытаясь завершить поединки досрочно.

Кого из знаменитостей заметили в Олмипийском, смотрите в нашей подборке:

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