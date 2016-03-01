«Легия» Черчесова – первая. Хююпия впечатлен Кержаковым. Как русские выступают в Европе

Караваев теперь еще и забивает. Давыдов впервые попал в заявку. Тюкалов тоже уехал в Эстонию. Александр Плеханов рассказывает, как русские футболисты покоряют Европу.

Черчесов - лучший

Возглавляемая Станиславом Черчесовым «Легия» поднялась на первое место в чемпионате Польши. В матче с «Рухом» команда одержала победу со счетом 2:0, обойдя в турнирной таблице «Пяст». Осенью Черчесов пришел в «Легию», которая серьезно барахлила и отставала от лидера на десять очков. Теперь на пресс-конференциях Станислав Саламович вечно улыбается.

Швейцарская дотошность

Кержаков провел очередной хороший матч, но не смог забить. Дела у «Цюриха» идут крайне неважно, команда проиграла «Янг Бойзу» - 0:1. Зато тренер Сами Хююпя остался доволен формой россиянина: «Кержаков постоянно прибавляет. Он – пример для всех наших игроков».

Антон Митрюшкин снова оказался вне заявки на матч «Сьона». Это начинает беспокоить. Тем более что «Сьон» при этом уверенно выиграл у «Люцерна» (3:1), а голкипер Андрис Ванинс провел очередную хорошую игру. Списывать в запас 35-летнего латвийца было преждевременно. Ну и не думал же Митрюшкин, что ему тут же освободят место в воротах.

Черышев не помог «Валенсии»

Хотя бы Денис Черышев дождался полноценного доверия. Его предыдущие два выхода в стартовом составе приносили «Валенсии» три очка, но тенденция прервалась. В матче с «Атлетиком» Черышев отыграл 70 минут, а «Валенсия» получила нагоняй - 0:3. Денис при этом очень старался, заслужив от портала «WhoScored» лучшую оценку в составе команды (7.4). Не удивительно, что Черышев так рубится за тренера. Гари Невилл загрустил, но руководство «Валенсии» пока терпит.

«Славия» Тарханова снова не смогла забить

Болгарская «Славия», которую тренирует Александр Тарханов, сыграла вничью с командой «Берое» - 0:0. Это уже второй подобный результат после возобновления чемпионата. Нападающий Сердер Сердеров провел на поле 90 минут, но кроме старания ничем не отметился.

Новости из Чехии

«Яблонец» обыграл «Зброевку» (3:0), а один из голов забил Вячеслав Караваев. Теперь можно поздравить его не только с надежной игрой в обороне. Либерецкий «Слован», за который выступает Дмитрий Ефремов, тоже одержал дежурную победу. Хавбек сыграл почти весь матч, активничал и был полезен в конструкции атак.

Нападающий Денис Давыдов, зимой уехавший из «Спартака» в аренду в «Млада Болеслав», попал в заявку на матч против «Злина». Его команда победила со счетом 2:0, но Давыдова на поле так и не выпустили. Ранее же он отметился голом за молодежную команду в игре против «Градец Кралове» (5:1).

Защитник Артем Мещанинов оказался в стартовом составе «Баника» в игре против «Славии». К сожалению, «Баник» пропустил три мяча и проиграл, а россиянина заменили на 87-й минуте.

Как там в Германии

Роман Нойштедтер помог «Шальке» сыграть нулевую ничью с «Айнтрахтом». Футболист снова вышел в центре обороны в паре с Жоэлем Матипом. Тренер Андре Брайтенрайтер видит Нойштедтера именно защитником, что очень полезно для сборной России.

Максимилиан Проничев близок к тому, чтобы стать героем фанатов «Шальке». Его команда «до 19 лет» обыграла в рурском дерби дортмундсую «Боруссию» - 2:1. Первый гол забил как раз Проничев. Победа помогла «Шальке» тормознуть Дортмунд в борьбе за чемпионский титул юношеской лиги.

Нападающий Алексей Гасилин продолжает усиленно тренироваться и выкладывать фотографии в Instagram. Остается надеяться, что такие тренировки приведут нашего форварда в основу «Шальке».

Плохие новости из Португалии

«Лейрия» уступила «Дезембро» - 1:2. Костин и Николаеш на поле не появились. Виталий Лысцов тоже пропустил игру «Бенфики Б» против «Шавиша» (0:1), но из-за перебора желтых карточек. А вот российский защитник «Спортинга Б» Томас Рукас сыграл весь матч против «Ольяненсе», но не помог своей команде вытащить даже ничью – 0:1.

Что там у остальных

Антон Швец отметился голом в ворота команды «Реус Депортиу». Его «Вильярреал Б» заработал одно очко.

Евгений Тюкалов оформил дубль в матче за эстонский «Инфонет». Находящийся на просмотре российский нападающий огорчил команду «ТПС», а встреча завершилась ничейным результатом 2:2. А вот «Левадия» финскому «ТПС» проиграла (1:2). Антон Миранчук провел на поле всю встречу.

Юрий Гонци снова забивает за «Монтову». Российский полузащитник отличился на 67-й минуте матча против «Лумеззане», завершившимся для команды обидным поражением (2:3).

Нападающий Андрей Панюков наконец-то вернулся в состав «Аяччо». Форвард вышел на замену на 82-й минуте матча против «Нанси», а его команда праздновала победу со счетом 2:1.

Артем Макаров помог Примавере «Фиорентины» отстоять ничью в матче с «Карпи» (1:1). Единственный гол российский вратарь пропустил с одиннадцатиметрового удара.

«Лиферинг», представляющий первую австрийскую лигу, уступил клубу «Полтен» со счетом 1:2. Наш игрок обороны Дмитрий Скопинцев провел на поле все 90 минут.

Ходжаниязов восстановился от повреждения, но его пока берегут. «Орхус» сыграл вничью с «Оденсе» (2:2), а наш защитник так и остался на скамейке запасных.

Аршак Корян снова тренируется с основной командой голландского «Витесса». Ждем его скорого выхода на поле.

Пять причин, почему Аршавин спасет карьеру в Казахстане

Фото: legia.com, fcz.ch, pfcslavia.com, globallookpress.com, villarrealcf.es