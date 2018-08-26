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    Природа

    26 августа 2018
    Стихия

    Канадское озеро превратилось в Марс из-за пожаров

    Из-за лесных пожаров, которые несколько недель бушуют в провинции Британская Колумбия в Канаде, пейзаж вокруг озера Франкойс преобразился и стал напоминать снимки с Марса.

    Кадры с места событий опубликованы в социальных сетях. На них видно, что в мутно-оранжевый цвет окрасились небо, земля и вода.

    «Это видео просто взрывает мозг. Без фильтров… Никогда не видела ничего подобного», – пишет автор ролика, слова которой передает НТВ.

    НТВ@ntvru

    Канадское озеро стало похоже на Марс из-за лесных пожаров

    21:00 – 26 авг. 2018 г.

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    Еще в середине августа правительство канадской провинции Британская Колумбия ввело режим чрезвычайной ситуации на территории всего региона из-за природных пожаров. За минувшую неделю огонь уничтожил более 118 тыс. гектаров, пишет Globalnews.

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