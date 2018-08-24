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    Песня

    24 августа 2018
    Песенный батл

    Слепаков песней ответил на обижающий Москву клип «Ленинграда»

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    Семен Слепаков выпустил песню «Побазарим на культуру», ставшую ответом на вышедший неделю назад клип группы «Ленинград» «Не хочу быть москвичом»; комик не согласился с Сергеем Шнуровым в том, что Санкт-Петербург лучше Москвы.

    Клип опубликован на YouTube-канале Слепакова

    По мнению Слепакова, в российской столице лучше, он приводит в пример Сергея Есенина и Александра Пушкина:

    Здесь поменьше потрясений, что доказано не раз,

    Здесь писал стихи Есенин, а повесился у вас.

    И так, Серег, бывало часто. Пушкин, скажешь? Ну а **** [что]?

    Человек в Москве венчался, а у вас его вальнули.

    Слепаков, как и Шнуров, не обошел стороной и парк «Зарядье»: «Коль в Зарядье к нам приедешь, не такая это драма. // Здесь в Москве, ты не поверишь, есть культурная программа»; «А если вдруг захочешь ЗОЖа, есть коньки и самокаты, // Секс в «Зарядье» есть, Сережа, крепок мускулом пока ты».

    Напомним, «Зарядье» недавно активно обсуждали в контексте заявления главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова о том, что в парке зафиксировано множество случаев занятий сексом. По его мнению, это связано с тем, что люди чувствуют себя в парке «спокойно и безопасно». Власти Москвы сообщили, что не планируют усиливать охрану «Зарядья», а политики заявили, что за сексуальный разгул в парке нельзя наказывать, если это происходит по любви.

    18 августа группа «Ленинград» выложила в Сеть новый клип на песню «Не хочу быть москвичом».

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