Права

МВД решило изменить внешний вид водительских прав

МВД России подготовило проект нового приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».

Согласно документу, размещенному на федеральном портале правовых актов, внешний вид водительских прав должен измениться. Новые удостоверения получат электронный чип, который будет содержать информацию о водителях.

На правах также разместят QR-код, «предназначенный для автоматизированного учета и повышения сохранности записей, а также для защиты бланка и произведенных в нем записей от подделок», говорится в приказе.

Слова «водительское удостоверение» на лицевой стороне прав будут дублированы на французский и английский языки.

Проекта приказа МВД сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Ранее в России подорожала госпошлина за водительские удостоверения.