МВД решило изменить внешний вид водительских прав
МВД России подготовило проект нового приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».
Согласно документу, размещенному на федеральном портале правовых актов, внешний вид водительских прав должен измениться. Новые удостоверения получат электронный чип, который будет содержать информацию о водителях.
На правах также разместят QR-код, «предназначенный для автоматизированного учета и повышения сохранности записей, а также для защиты бланка и произведенных в нем записей от подделок», говорится в приказе.
Слова «водительское удостоверение» на лицевой стороне прав будут дублированы на французский и английский языки.
Проекта приказа МВД сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Ранее в России подорожала госпошлина за водительские удостоверения.