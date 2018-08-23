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    Водительское удостоверение

    23 августа 2018
    Права

    МВД решило изменить внешний вид водительских прав

    МВД России подготовило проект нового приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации».

    Согласно документу, размещенному на федеральном портале правовых актов, внешний вид водительских прав должен измениться. Новые удостоверения получат электронный чип, который будет содержать информацию о водителях.

    На правах также разместят QR-код, «предназначенный для автоматизированного учета и повышения сохранности записей, а также для защиты бланка и произведенных в нем записей от подделок», говорится в приказе.

    Слова «водительское удостоверение» на лицевой стороне прав будут дублированы на французский и английский языки.

    Проекта приказа МВД сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

    Ранее в России подорожала госпошлина за водительские удостоверения.

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