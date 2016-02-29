«Выживший» с Ди Каприо, «Гладиатор» от Гвардиолы и еще 7 мотивирующих фильмов

Английский «Питерборо Юнайтед» вдохновляется фильмом «Выживший» с Ди Каприо в главной роли. Радуясь, что Лео все-таки получил «Оскар», «Бомбардир» составил список мотивирующих фильмов, которые пригодятся тренерам. Рекомендовано Гвардиолой.

Мотивационные фильмы могут спасти карьеру тренера команды, либо показать игрокам, как справляться с тяжелыми травмами. Мотивация и желание – две составляющие успеха.

«Выживший» (2015)

О чем: «Вы можете увидеть в этом фильме, на что способен человек, имеющий мотивацию и желание выжить», - сказал Грэм Уэстли своим игрокам. Леонардо Ди Каприо исполняет роль Хью Гласса, который борется за выживание после ран, нанесенных медведем гризли. И выживает, отомстив всем, кому должен был отомстить. Мотивирует? Однозначно, хотя и непонятно, кого в «Питерборо» главный тренер сравнил бы с кровожадным медведем.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Пока ты еще можешь сделать вдох, ты борешься. Ты дышишь... продолжай дышать».

«Гладиатор» (2000)

О чем: Перед финалом Лиги чемпионов-2009 Хосеп Гвардиола показывал ролик с нарезками из «Гладиатора» своим игрокам. Подействовало – «Барселона» прихлопнула «Манчестер Юнайтед». Метод проверен на самом высоком уровне.

Фильм о выживании великого военачальника, преданного близкими. Главный герой спасся от неминуемой смерти и сумел отомстить всем недоброжелателям. Кстати о предательстве. «Я знаю, что одно из лучших моих качеств – это умение «читать» игру и изучать соперника до мельчайших подробностей. А сейчас я чувствую, что мою работу предали», - бросил Жозе Моуринью. Ему, возможно, стоило устроить игрокам «Челси» киносеанс, а не ругаться с ними.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Каждому посылается столько, сколько он может вынести».

«Рокки» (1976)

О чем: Признайтесь, в вашем плейлисте есть песня «Eye of the Tiger» группы Survivor. Оскароносный «Рокки» – вообще один из лучших мотивационных фильмов для спортсменов. Фильм о том, как важно не сдаваться и всегда стремиться к победе, даже если все обстоятельства вокруг складываются не в твою пользу. «Рокки» = мотивация.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Главное не то, как ты бьешь, а как ты держишь удар».

«Все или ничего» (2005)

О чем: Фильм, несмотря на комедийный жанр, отвечает на довольно серьезный вопрос: на что готовы спортсмены ради победы над непримиримым соперником? Хотя сюжет развивается вокруг американского футбола, который намного жестче, можно сравнить его с тем же московским дерби. Которое, кстати, уже очень скоро.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Шрамы заживут, кости срастутся, а поражение останется».

«Мирный воин» (2006)

О чем: «Мирный воин» - о том, как спортсмены справляются с травмами. Не столько физически, сколько психологически. Мы видим внутренние конфликты гимнаста, потерявшего крутые карьерные возможности из-за тяжелой травмы. Любимый фильм Абу Диаби и, с недавнего времени, Луи ван Гаала.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Сейчас» — это все, что у тебя есть».

«Побег из Шоушенка» (1994)

О чем: Драма, снятая по мотивам книги Стивена Кинга, была признана одной из лучших в мировом кинопрокате. Мотивирует здесь то, как человек борется с несправедливостью, подстраивается под сложные обстоятельства и идет до конца к намеченной цели. Все, как Уэстли прописал, – мотивация и желание выжить.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Все сводится к очень простому выбору: занимайся жизнью или занимайся смертью».

«Беглец» (1993)

О чем: Фильм с Харрисоном Фордом и Томми Ли Джонсом в главных ролях также завоевал когда-то высшую награду Киноакадемии. Главный герой, обвиненный в том, чего не совершал, одержим чувством мести и стремится достучаться до правды. На пути к истине ему не страшны никакие передряги (которых не меньше, чем в «Выжившем»). Просто мотивации хватает. Второго главного героя, к слову, зовут Джерард.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Как-то странно, да? Кандалы есть, а ног нет».

«Никогда не сдавайся» (2008)

О чем: Фильм о школьных взаимоотношениях. Точнее о том, как выжить, перейдя в новый сплоченный коллектив, где тебя не ждали. Кажется, этот фильм может стать инструкцией по применению для некоторых игроков, внезапно перешедших из враждующих клубов. Роман Широков наверняка пересматривал его не один раз.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Хочешь быть лучшим — значит должен победить лучшего!»

«Миллионер из трущоб» (2008)

О чем: Исходя из этого списка, может показаться, что для того, чтобы получить «Оскара», фильм должен быть мотивирующим. И со счастливым концом. «Миллионер из трущоб» - уже классическая картина, показывающая, как с помощью «мотивации и желания» можно добиться успеха. И обскакать всех недоброжелателей. Одна из главных цитат фильма: «Девушки и деньги – причины большинства ошибок в жизни». Прямо футбольное кредо.

Фраза, прежде чем команда выйдет на поле: «Человек с кольтом 45 калибра велит тебе заткнуться».

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Фото: vk.com, wikipedia.org