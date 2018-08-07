Гарем

Экс-футболист «Анжи» бросил двух родивших от него россиянок



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Две бывшие девушки голландского футболиста «Анжи» и «Мордовии» Лоренцо Эбесилио потребовали, чтобы игрок признал отцовство рожденных от него детей.

В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале россиянки Анна Багалина и Дарья Данилина заявили, что Эбесилио футболист сначала признавал своих детей и пообещал помочь в их воспитании, но потом просто пропал.

Обе россиянки родили от спортсмена в один день в 2017 году. Они провели ДНК-тест, подтвердивший, что дети родились от одного отца.

«Лоренцо казался милым и обаятельным, но на шестом месяце беременности меня нашла в соцсетях Дарья и рассказала, что она тоже беременна от него. Я была в шоке и сразу порвала с ним», – передает «Спорт-Экспресс» слова Багалиной.

Эбесилио выступал за «Мордовию» в сезоне 2014-15 и за «Анжи» в сезона 2015-2016 годов.

Сейчас голландец играет за белградскую «Црвену Звезду».

В связи с чемпионатом мира по футболу в России разгорелся секс-скандал. На россиянок обрушился шквал критики за то, что они общаются и вступают в интимные связи с болельщиками из других стран. Скандал подогрела статья писателя Платона Беседина в «Московском комсомольце», где он назвал россиянок «шлюхами». Одновременно с этим в соцсетях началась травля россиянок.

Напомним, 8 июля 62-летняя продавщица в аптеке Нижнего Новгорода прокалывала презервативы перед продажей иностранным болельщикам, прибывшим в Россию для поддержки национальных сборных на чемпионате мира по футболу. Женщина призналась, что делала это ради «улучшения генофонда» России.