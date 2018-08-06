Россия после ЧМ-2018

В России утверждена концепция наследия чемпионата мира по футболу

Правительство утвердило концепцию наследия чемпионата мира 2018 года по футболу, сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец.

По ее словам, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ в понедельник, передает ТАСС.

Голодец отметила, что концепция утверждена в рамках поручения президента Владимира Путина.

Согласно принятой концепции, стадионы ЧМ в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске передадут регионам.

Напомним, Владимир Путин поручил представить конкретные планы использования каждого стадиона, построенного к ЧМ-2018, чтобы ни у кого не было соблазна на них «какие-то рынки открыть». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как планируется сохранить тенденцию на интерес к спорту, а также избежать того, чтобы стадионы и тренировочные площадки превратились в памятники чемпионату мира.