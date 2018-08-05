Дебил

Жителя американского штата Орегон Раймонда Рейнке арестовали за то, что он стал дразнить бизона в Йеллоустоунском национальном парке; видео инцидента опубликовано в Сети.

Рейнке увидел животное на дороге в заповедник и начал изображать тореадора. Бизон бросался на мужчину, однако американцу удавалось увернуться, сообщает RT.

В результате ни Рейнке, ни животное не пострадали.

После появления в Сети ролика «корриды», который сняли очевидцы, к изучению обстоятельств происшествия подключилась полиция. Выяснилось, что американец не впервые совершает правонарушение: за несколько дней до этого он был арестован за нарушение общественного порядка в пьяном виде.