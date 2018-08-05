Ковалев

Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира по версии WBO в категории до 79,38 кг, проиграв техническим нокаутом колумбийцу Элейдеру Альваресу; после боя россиянин заявил, что задумался об уходе из бокса.

«У меня все хорошо. Нужно провериться, МРТ сделать, все эти мероприятия после непредвиденных ситуаций. Пропустил «плюшечку», не смог собраться, подустал, пришло время вешать перчатки, передавать опыт другим путем», – заявил он в своем Instagram.

Он пообещал не делать поспешных выводов, и принять решение по прошествии времени.

Ковалев в 12-раундовом поединке в Атлантик-Сити (США) проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. В середине этого раунда россиянин неожиданно упал на настил ринга после сильного удара навстречу, сумел подняться на ноги, но вскоре снова оказался в нокдауне. За 15 секунд до гонга он в третий раз упал на настил, судья принял решение остановить поединок.

Боксер во второй раз не смог защитить титул чемпиона мира. До этого он дважды проиграл американцу Андре Уорду.