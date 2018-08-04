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    Бои без правил

    4 августа 2018
    Стало известно о рекордном гонораре Нурмагомедова за бой с Макгрегором

    Нурмагомедов за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца смешанных единоборств, передает РИА «Новости» слова тренера.

    Точная сумма гонорара пока не называется, однако менеджер бойца Али Абдель-Азиз ранее заявлял, что будет счастлив, если его клиент заработает 10 млн долларов за встречу с ирландцем на ринге.

    Нурмагомедов-старший добавил, что «Хабиб находится в хорошей форме», и «Россия вправе ожидать (...) победы над Конором».

    Он также выразил надежду, что ирландец больше не будет устраивать провокации.

    Ранее стала известна дата боя Нурмагомедова с Макгрегором.

    Напомним, вражда бойцов длится уже не первый год. В 2016 году они повздорили после взвешивания, а в начале 2018 года спортсмены обменялись оскорблениями в соцсетях, после чего Макгрегор пообещал убить питомцев Нурмагомедова.

    В апреле ирландец разбил стекло автобуса россиянина, за что его приговорили к пяти дням общественных работ и участию в программе управления гневом.

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