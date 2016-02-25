Пять рекордов Тьерри Анри, которые не скоро будут побиты

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о выдающихся рекордах француза, которые имеют все основания стать «вечными» на долгие и долгие годы.

Великолепный французский нападающий Тьерри Анри завершил карьеру более года назад. За 20 с небольшим хвостиком лет своего футбольного пути француз завоевал множество титулов и личных наград, как на клубном уровне, так и на уровне сборных. Единственным пробелом в замечательной карьере можно считать отсутствие главной личной награды в жизни каждого игрока – «Золотого Мяча». Но 38-летний экс-футболист не очень и горюет по этому поводу, вполне справедливо полагая, что футбольная жизнь и так удалась.

Тьерри является обладателем множества футбольных достижений, которые гармонично подчёркивают недюжинный талант великолепного в прошлом игрока.

Блог «Футбол в стиле Ретро» рассказывает о выдающихся рекордах француза, которые имеют все основания стать «вечными» на долгие и долгие годы.

Рекорд №1.

Тьерри Анри пять раз был назван игроком года во Франции (2000, 2003, 2004, 2005, 2006), что является абсолютным рекордом этой страны.

Ближайшие конкуренты из числа действующих игроков: Карим Бензема и Франк Рибери по три раза становились обладателями данной награды.

Судя по недавним событиям в «деле Вальбуэна», число наград Бензема имеет вполне неплохие перспективы навсегда остаться на прежнем уровне. Против Рибери в первую очередь играет его возраст. Чуть более чем через месяц «Человеку со шрамом» исполнится 33 года, и в нынешнем сезоне он на награду явно не претендует по причине долгосрочного нахождения на больничном. Да и, откровенно говоря, слабо верится, что Франк вернётся на свой прежний уровень.

Рекорд №2.

Лучший бомбардир в истории сборной Франции – 51 гол.

Ближайший действующий конкурент: Карим Бензема – 27 голов.

В данный момент Бензема отстранён от игр за сборную по вышеупомянутой причине. А когда случится возвращение в стан «трёхцветных» – доподлинно не известно. А если учесть, что на достижение отметки в 27 мячей Кариму понадобился добрый десяток лет, то ещё столько же Анри вполне может спать спокойно.

Рекорд №3.

Лучший бомбардир в истории лондонского «Арсенала». За те девять сезонов, что Анри появлялся на поле в футболке «канониров», он наколотил 228 мячей.

Ближайший действующий конкурент: Робин ван Перси.

Цифра реально космическая, особенно если учесть, что ближайший из продолжающих играть в футбол конкурентов добрался лишь до отметки в 132 гола. Но мало того, что в августе голландцу стукнет 33 года, так он ещё и давно не выступает за лондонский клуб. И вряд ли когда-нибудь вернётся обратно.

Рекорд №4.

Тьерри Анри четырежды становился лучшим бомбардиром Английской Премьер-Лиги с момента её основания (сезоны 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005 и 2005/2006).

Ближайший действующий конкурент: Робин ван Перси.

Голландский нападающий дважды становился лучшим бомбардиром Премьер-Лиги. Только вот, вернётся ли он когда-нибудь в английский чемпионат, это вопрос. А сможет ли выиграть бомбардирскую гонку? Это ещё больший вопрос. Откровенно говоря, претензии Серхио Агуэро, имеющего в активе одно звание лучшего бомбардира по итогам сезона в АПЛ, видятся более предпочтительными. Но не настолько, чтобы Тьерри начинал откровенно волноваться за лидирующую позицию своего достижения.

Рекорд №5.

Легендарный француз трижды становился игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов – 2003, 2004, 2006.

3а 69 лет вручения награды лишь восемь игроков удостаивались её более одного раза. И лишь Анри получил абсолютное признание английских журналистов три раза. Но, несмотря на то, что голосование Ассоциации крайне редко повторяется с победителями, пожалуй, это единственный рекорд, за который Тьерри может быть не спокоен уже сейчас. Всё дело в том, что слухи о возвращении Криштиану Роналду в английский чемпионат нельзя назвать совершенно беспочвенными. Кто знает, что завтра взбредёт в голову звёздному португальцу? Да и сам он неоднократно высказывался о желании когда-нибудь вернуться в Манчестер… И две таких награды в составе «Юнайтед» он в своё время уже получил (2007 и 2008). А в то, что он даже в возрасте «за 30» способен побороться за любую существующую в природе футбольную награду, не верят лишь его ярые ненавистники.

Гифка: Красота футбола по-французски

© Футбол в стиле Ретро

Фото: www.espnfc.com, www.spiegel.de, www.skysports.com, www.theguardian.com

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