Кто окажется сильнее в финале Лиги Чемпионов

У кого больше шансов победить: у Ливерпуля или Реала

Как всем известно финал Лиги Чемпионов пройдет в Киеве на стадионе НСК Олимпийский . Футбольное событие такого уровня Украина принимает впервые. Стадион вмещает 65 тыс. болельщиков.

В финале сыграют Ливерпуль и Реал Мадрид, представляющие сильнейшие чемпионаты: Англии и Испании. Каждый из этих клубов до финала добирался по-разному.

ЛИВЕРПУЛЬ

Эта команда попала в сравнительно ровную группу, где помимо этой команды были Севилья, Марибор и Спартак. Безусловно, Ливерпуль выделялся на фоне остальных прежде всего подбором состава. В первых двух матчах группового этапа Ливерпуль сыграл вничью с Севильей и Спартаком, и понятно, что настроение в команде заметно ухудшилось, ведь они пропускали первыми и им приходилось отыгрываться. Удавалось это делать благодаря мастерству Салаха, Коутиньо и Фирмино. В следующих матчах против Марибора проигрывать было нельзя. Оно и понятно, между командами большая разница в классе и терять очки не нужно. Ливерпуль прекрасно справился со своей задачей: 10:0 по сумме двух матчей. Игра с Севильей была очень непростая для подопечных Юргена Клоппа, забив первыми 3 мяча, казалось, что Ливерпуль разгромит соперника, но Севилья показала характер и свела игру к ничьей 3:3. И наверное, игра со Спартаком была возможностью оправдаться перед болельщиками за плохую игру в защите прошлом матче и Ливерпуль на Энфилде с легкостью расправился с командой из России. На стадии 1/8 финала команда с легкостью обыграла Порту 5:0 по сумме двух матчей. Но на стадии 1/4 финала команде досталась другая английская команда Манчестер Сити(лидер чемпионата Англии) и Ливерпуль определенно фаворитом не считался, но первый матч показал всю силу Ливерпуля, где «красные» разгромили МС, не оставив на ответную встречу практически никаких шансов. В полуфинале Ливерпулю досталась Рома(команда из чемпионата Италии) и эта встреча получилась самой напряженной и нервной. После первого матча, выигранного со счетом 5:2 казалось, что Ливерпуль надо просто хорошо сыграть в обороне и по возможности контратаковать, но это оказалось не так просто осуществить. Рома была очень близка к тому, чтобы перевести игру в дополнительное время или даже могла отыграться, но спорные судейские решения вывели Ливерпуль в финал. С уверенностью можно сказать, что команда заслужила этот финал: их яркая игра в атаке, мастерство нападающих и где-то немного везение сыграло решающую роль.

РЕАЛ МАДРИД

Эта команда с самого начала считалась одним из главных претендентов на участие в финале ЛЧ. Реал Мадрид-это единственная команда, которая становилась победителем Лч два раза подряд и, конечно, все кто хоть не много симпатизируют этому клубу хотят повторения успеха и в этом розыгрыше. Испанская команда попала в группу к Тоттенхэму, Боруссии и АПОЭЛу, где по мнению многих, главным соперником за первое место являлся Тоттенхэм. В первых двух матчах «сливочные» уверенно победили, разгромив АПОЭЛ 3:0 и Боруссию 3:1. Главным героем этих матчей стал Роналду, который забил 4 мяча. В 3 туре Реал играл против Тоттенхэма на Сантьяго Бернабеу и не смог добиться победы 1:1(оба мяча были забиты с пенальти). В следующей игре «сливочные» опять играли со «шпорами», но в этот раз проиграли 3:1, показав ужасную игру в обороне, но стоит и отдать должное противнику: в этом матче они выглядели достойно. В последних двух играл Реалу нужно было добывать 6 очков и они справились( 9:2). Но вышли в плей-офф только со второго места. В 1/8 финала Реал сыграл с ПСЖ. Это противостояние особо выделялось среди всех пар на этой стадии, ведь в составах обоих команд играли звезды. Понятно, что у Реала это Роналду, Бензема и много других ярких звезд, а вот ПСЖ, сотворив огромный ажиотаж на трансферном рынке, приобрев Неймара и Мбаппе, явно не хотел покидать Лигу Чемпионов на такой ранней стадии. Быстрый гол ПСЖ в первой встрече сбил атакующий настрой хозяев,но в конце первого тайма Роналду забил пенальти и после перерыва «сливочные» контролировали ход матча. Как итог, 3:1. Ответный матч, складывался также не просто 1:1 на 70 минуте, но Каземиро решил все вопросы на 80 минуте, ведь чтобы пройти парижане должны были сотворить чудо. В четвертьфинале Реал играл с Ювентусом, который жаждал отыграться после поражения в финале. Но на тот момент Реал был сосредоточен только на ЛЧ, ведь победа в чемпионате Испании была упущена и приоритетной целью был финал Лиги Чемпионов. В первом матче мадридцы уверенно победили 3:0, но второй матч стал настоящим триллером, потому что на 97 минуте главный судья матча удаляет Буффона и назначает пенальти в ворота туринцев, который с легкостью реализует Роналду. После матча было немало споров о правильности назначения пенальти, но все же большинство поддерживали решение судьи. В полуфинале Реал играл с Баварией. Конечно, игра была тяжелая, но Реал, чувствуя близость финале одолел немецкий клуб(4:2 по сумме двух матчей)

ПРОГНОЗ

Безусловно, игра получится яркой и зрелищной, потому что в другой футбол эти команды играть не умеют. Это последняя и самая главная игра сезона перед стартом ЧМ и, конечно, игроки обеих команд хотят подарить эту победу своим фанатам, которые их поддерживали на протяжении всего сезона. Хочется надеяться, что будет забито много красивых голов и игра не будет ограничена только основным временем, чтобы продлить удовольствие миллионов болельщиков и любителей футбола!