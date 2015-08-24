Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 6-й тур РФПЛ

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В шестом туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает выпускающий редактор портала Антон Сергеев.

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В шестом туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает выпускающий редактор портала Антон Сергеев.

"Терек" - "Динамо" - 1:1

Алексей Сафонов. Прогноз: 2:1. "Терек" выступает дома и просто обязан брать три очка, ведь бело-голубые после смены вектора развития играют больше молодыми футболистами.

Антон Сергеев. Прогноз: 0:0. "Терек" до сих пор не выиграл в новом сезоне ни одного матча, но и проиграл всего один. "Динамо" же, хоть и набрало хороший ход, пока не настолько сильно, чтобы обыгрывать всех подряд на классе. Поэтому фактор домашнего поля и не очень уверенная игра бело-голубых в атаке даст нам ничью.

"Амкар" - "Спартак" - 1:3

А. С. Прогноз: 1:1. Поле в Перми будет для "Спартака" не совсем привычным, надо к нему будет еще приноровиться. Зато "Амкару" будет лишний плюс. Да и дома они обычно стабильнее выступают. Работа Аленичева вызывает симпатии, но ему будет тяжеловато на старте текущего сезона.

Ант. С. Прогноз: 0:2. У "Спартака" сейчас все хорошо с атмосферой внутри коллектива. А когда у команды правильное отношение к делу, то поражение в дерби должно мотивировать на новые победы. На этом фоне "Амкар" не сможет ответить гостям ничего серьезным и попробует отделаться наименьшими потерями.

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ЦСКА - "Ростов" - 2:1

А.С. Прогноз: 1:0. У команды Слуцкого будет не так много времени на восстановление, но они постараются реабилитироваться за осечку в Лиссабоне. Красно-синие победят с минимальным счетом, ибо команды Бердыева всегда славятся сильной обороной.

Ант. С. Прогноз: 1:1. Какая-то из двух серий должна прерваться: либо ЦСКА потеряет очки, либо "Ростов" впервые проиграет. Поставлю на первое, потому что головы у армейцев сейчас заняты Лигой чемпионов. А "Ростов" при Бердыеве достаточно наглый, чтобы этим воспользоваться.

"Анжи" - "Урал" - 1:1

А.С. Прогноз: 2:1. "Анжи" Семина загнал себя в ситуацию, когда дальше ошибаться уже нельзя. Родные стены будут гнать махачкалинцев вперед, и они должны набрать три очка.

Ант. С. Прогноз: 1:2. Непонятно, почему Юрию Семину пока не удалось создать крепкую команду. В борьбе против дисциплинированного и старательного "Урала" не на что рассчитывать без достойного ответа.

"Уфа" - "Локомотив" - 0:3

А. С. Прогноз: 1:2. Верю, что железнодорожники смогут взять три очка, ведь данный коллектив под подбору исполнителей выше своего предстоящего конкурента.

Ант. С. Прогноз: 0:1. "Локомотив" хорошо идет по дистанции, команда и тренер понимают друг друга, нет серьезных травм и дисквалификаций. Можно ехать к "Уфе" и без лишнего шума забирать у нее дежурные три очка.

"Краснодар" - "Мордовия" - 0:0

А. С. Прогноз: 2:0. "Быки" явно мастеровитее своего соперника и должны побеждать. А еврокубковый матч на неделе не станет большой помехой, так как запас прочности у коллектива имеется.

Ант. С. Прогноз: 2:0. Историческая победа над "Зенитом" и игра в любимой краснодарцами Лиге Европы должна вывести "быков" на нужное настроение. "Мордовия" сейчас слишком вялая команда, чтобы помешать "Краснодару" одержать рядовую победу на классе.

"Крылья Советов" - "Кубань" - 3:0

А. С. Прогноз: 1:0. У краснодарского клуба сейчас некие финансовые проблемы, которые не позволяют полностью сконцентрироваться на игре. "Крылья" этим воспользуются и смогут набрать три очка.

Ант. С. Прогноз: 2:1. "Кубани" мешают играть в футбол сторонние проблемы. Слишком тяжелое испытание для молодого Дмитрия Хохлова. У "Крылышек" есть самарские болельщики, дружный состав и желание прервать четырехматчевую безвыигрышную серию.

"Рубин" - "Зенит" - 1:3

А.С. Прогноз: 1:1. "Рубин" стартовал в текущем сезоне хуже некуда, и теперь ему просто необходимо исправляться, а значит - брать хотя бы очко у чемпиона.

Ант. С. Прогноз: 1:3. Полтора года назад петербуржцы забили казанцам шесть мячей. В этот раз их будет поменьше, но Рыжикову легче не будет. Оборона "Рубина" пропустила три от "Ростова" и два от "Амкара" - как после такого можно удержать Халка, Шатова и даже Дзюбу? Кстати, считаю, что в этой игре Артем должен забить...

6-й тур:

Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 7:14

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 21:31

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла