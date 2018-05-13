«Уфа» попадет в Лигу Европы, «Спартак» – в группу Лиги чемпионов. Прогнозы на 30-й тур

Баттл редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов подходит к концу.

Четырехкратный призер Конкурса прогнозов Александр А Л Е К С А Н Д Р К Казаковцев против координатора новостной ленты Николая Живоглядова.

ЦСКА – «Анжи»

Александр Казаковцев. Прогноз – 3:0. ЦСКА просто нужно выиграть последний матч для выхода в Лигу чемпионов, что они и сделают с крупным счетом.

Николай Живоглядов. Прогноз – 2:0. ЦСКА могут покинуть многие игроки. Команде нужны деньги. Участие в Лиге чемпионов пополнит бюджет. Игра с «Анжи» – отличная возможность обеспечить проход туда.

«Ростов» – «Урал»

А.К. Прогноз – 2:0. «Ростову», как и «Уралу», хочется не вылететь. Но в этом матче выиграет донская команда, так как она играет на своем новом стадионе при большом количестве болельщиков. «Урал» забивает мало, а «Ростов» в последних матчах дома не пропускает.

Н.Ж. Прогноз – 1:0. «Ростов» не хочет в стыки. Думаю, шансов на прямое сохранение места в РФПЛ у команды Карпина больше, чем у «Амкара».

«Амкар» – «Ахмат»

А.К. Прогноз – 2:0. «Амкар» выиграет дома в Перми у совершенно немотивированного «Ахмата», чтобы обезопасить себя от стыков.

Н.Ж. Прогноз – 1:2. А вот Пермь ждут стыки. «Ахмат» претендует на Лигу Европы. Шансы будут только в случае победы.

«Уфа» – «Тосно»

А.К. Прогноз – 1:0. «Уфа» выиграет матч для выхода в Лигу Европы. На текущий момент она сильнее и свежее «Тосно».

Н.Ж. Прогноз – 2:1. Больше всего хочется увидеть в Лиге Европы Семака и «Уфу». Уфимцы занимают необходимое шестое место и могут на нем остаться даже в случае поражения. Но его не будет.

«Спартак» – «Динамо»

А.К. Прогноз – 2:1. «Спартаку» нужна победа для выхода в Лигу чемпионов. «Динамо» напрямую уже не вылетит, но стараний не попасть в стыки хватит лишь на один гол – «Спартак» забьет больше.

Н.Ж. Прогноз – 2:0. Второй подряд год оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов – большая роскошь и хорошая прибавка к бюджету для «Спартака». Нужно только победить в дерби.

«Зенит» – «СКА-Хабаровск»

А.К. Прогноз – 4:0. «Зенит» сыграет для болельщиков и крупно выиграет в ничего не значащем матче.

Н.Ж. Прогноз – 3:0. Вынести похороненный Хабаровск у себя дома – почему нет? «Зенит», порадуй болельщиков в последнем матче!

«Арсенал» – «Локомотив»

А.К. Прогноз – 2:1. «Локомотив» выйдет без мотивации, а «Арсенал» – сверхмотивирован. Тулякам нужно реабилитироваться за 0:6 от ЦСКА плюс пробиться в Лигу Европы.

Н.Ж. Прогноз – 1:1. «Локомотив» – чемпион. Чего ждать от команды в последнем тур – загадка: либо москвичи выйдут максимально расслабленными, либо будут уничтожать даже с золотыми медалями на шее. Мотивации, кажется, больше у Тулы: клуб претендует на Лигу Европы. Но не думаю, что Дзюба и Ко наиграют на победу.

«Краснодар» – «Рубин»

А.К. Прогноз – 2:0. Для «Краснодара» это последний домашний матч в сезоне, команда сыграет для болельщиков. «Рубин» почти не забивает в последних матчах, но и много не пропускает.

Н.Ж. Прогноз – 2:1. «Рубин» уже ни на что не претендует. А вот «Краснодар» еще может запрыгнуть в лигочемпионский поезд. Нужно побеждать и ждать поражения ЦСКА.

29-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 15:14

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 205:240

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org