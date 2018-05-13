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    «Уфа» попадет в Лигу Европы, «Спартак» – в группу Лиги чемпионов. Прогнозы на 30-й тур

    13 мая 2018
    Баттл редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов подходит к концу.

    Четырехкратный призер Конкурса прогнозов Александр А Л Е К С А Н Д Р К Казаковцев против координатора новостной ленты Николая Живоглядова.

    ЦСКА – «Анжи»

    Александр Казаковцев. Прогноз – 3:0. ЦСКА просто нужно выиграть последний матч для выхода в Лигу чемпионов, что они и сделают с крупным счетом.

    Николай Живоглядов. Прогноз – 2:0. ЦСКА могут покинуть многие игроки. Команде нужны деньги. Участие в Лиге чемпионов пополнит бюджет. Игра с «Анжи» – отличная возможность обеспечить проход туда.

    «Ростов» – «Урал»

    А.К. Прогноз – 2:0. «Ростову», как и «Уралу», хочется не вылететь. Но в этом матче выиграет донская команда, так как она играет на своем новом стадионе при большом количестве болельщиков. «Урал» забивает мало, а «Ростов» в последних матчах дома не пропускает.

    Н.Ж. Прогноз – 1:0. «Ростов» не хочет в стыки. Думаю, шансов на прямое сохранение места в РФПЛ у команды Карпина больше, чем у «Амкара».

    «Амкар» – «Ахмат»

    А.К. Прогноз – 2:0. «Амкар» выиграет дома в Перми у совершенно немотивированного «Ахмата», чтобы обезопасить себя от стыков.

    Н.Ж. Прогноз – 1:2. А вот Пермь ждут стыки. «Ахмат» претендует на Лигу Европы. Шансы будут только в случае победы.

    «Уфа» – «Тосно»

    А.К. Прогноз – 1:0. «Уфа» выиграет матч для выхода в Лигу Европы. На текущий момент она сильнее и свежее «Тосно».

    Н.Ж. Прогноз – 2:1. Больше всего хочется увидеть в Лиге Европы Семака и «Уфу». Уфимцы занимают необходимое шестое место и могут на нем остаться даже в случае поражения. Но его не будет.

    «Спартак» – «Динамо»

    А.К. Прогноз – 2:1. «Спартаку» нужна победа для выхода в Лигу чемпионов. «Динамо» напрямую уже не вылетит, но стараний не попасть в стыки хватит лишь на один гол – «Спартак» забьет больше.

    Н.Ж. Прогноз – 2:0. Второй подряд год оказаться в групповом этапе Лиги чемпионов – большая роскошь и хорошая прибавка к бюджету для «Спартака». Нужно только победить в дерби.

    «Зенит» – «СКА-Хабаровск»

    А.К. Прогноз – 4:0. «Зенит» сыграет для болельщиков и крупно выиграет в ничего не значащем матче.

    Н.Ж. Прогноз – 3:0. Вынести похороненный Хабаровск у себя дома – почему нет? «Зенит», порадуй болельщиков в последнем матче!

    «Арсенал» – «Локомотив»

    А.К. Прогноз – 2:1. «Локомотив» выйдет без мотивации, а «Арсенал» – сверхмотивирован. Тулякам нужно реабилитироваться за 0:6 от ЦСКА плюс пробиться в Лигу Европы.

    Н.Ж. Прогноз – 1:1. «Локомотив» – чемпион. Чего ждать от команды в последнем тур – загадка: либо москвичи выйдут максимально расслабленными, либо будут уничтожать даже с золотыми медалями на шее. Мотивации, кажется, больше у Тулы: клуб претендует на Лигу Европы. Но не думаю, что Дзюба и Ко наиграют на победу.

    «Краснодар» – «Рубин»

    А.К. Прогноз – 2:0. Для «Краснодара» это последний домашний матч в сезоне, команда сыграет для болельщиков. «Рубин» почти не забивает в последних матчах, но и много не пропускает.

    Н.Ж. Прогноз – 2:1. «Рубин» уже ни на что не претендует. А вот «Краснодар» еще может запрыгнуть в лигочемпионский поезд. Нужно побеждать и ждать поражения ЦСКА.

    29-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 15:14

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 205:240

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 2 Голосов: 3
    Комментарии11
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      Рейтинг: +27

      blackmanch 4 октября 2022, 09:07

      ++

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      Рейтинг: +10

      Gazayalov 18 января 2021, 15:49

      Да, помню эти рассклады, еще писал прогноз под это дело для топ сайта

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 10 сентября 2018, 16:28

      +++++++

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 6 сентября 2018, 14:57

      ++++

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 25 августа 2018, 08:25

      +++++

      1
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 24 августа 2018, 17:27

      ++++

      1
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 20 августа 2018, 17:59

      ++++

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 14 мая 2018, 14:52

      Результаты матчей журналистских баттлов:

      1. Артем BoltCX Долженко VS Александр Плеханов счет 16 - 12
      2. Иса isa361 Джамалдинов VS Николай Живоглядов - счет 4 - 9
      3. Николай zico2205 Князев VS Евгений Найданов - счет 8 - 7
      4. Роман Shpion23 Бычков VS Владислав Журин VS счет 7 - 4
      5. Максим MaxiUs Усольцев VS Михаил Морозов VS счет 14 - 6
      6. Дмитрий Zenit-84 Дедюхин VS Денис Чигилейчик VS счет 13 - 2
      7. Андрей Ермошин VS Тимофей Яценко счет 9 - 9
      8. Бильто Alimpasha Нашхочун VS Данил Замалетдинов счет 7 - 9
      9. Валерий ROSTOV SUPER Усачев VS Кирилл Бунин счет 8 - 15
      10. Вячеслав igarka Солянков VS Антон Мелентьев счет 12 - 15
      11. Игорь igo123 Погорелов VS Алексей Боржонов счет 2 - 6
      12. Роман Sкaiр Lisa Труфакин VS Александр Плеханов счет 22 - 7
      13. Владимир sv1969 VS Владислав Журин счет 14 - 6
      14. Александр ALeX-161-rus Заправдин VS Николай Живоглядов счет 12 - 12
      15. Дмитрий Dimanch ik Осипов VS Михаил Морозов счет 4 - 9
      16. Сергей Спартак10000 Пономарев VS Евгений Найданов счет 6 - 12
      17. Дмитрий DeMoN-FCMU Чебанов VS Антон Мелентьев счет 14 - 7
      18. Равиль Chernyi Lis Ризванов VS Алексей Боржонов счет 11 - 12
      19. Валентин Valentin18 ВалентиновVS Данил Замалетдинов 10-13
      20. Андрей Anper Перелюбский а VS Денис Чигилейчик счет 22 - 10
      21. Андрей klifS Федоров VS Александр Плеханов счет 14 - 15
      22. Александр А Л Е К С А Н Д Р К Казаковцев VS Николай Живоглядов счет 10-10

      Бомбардир - Прогнозисты +9=3-10, по очкам 215:250


      Журналистам спасибо за организованый баттл!!!!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 14 мая 2018, 12:54

      Александр А Л Е К С А Н Д Р К Казаковцев VS Николай Живоглядов счет 10 - 10
      ЦСКА - Анжи - 2:1 @ 3-0 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      Ростов - Урал - 1:0 @ 2-0 ( 2 ) --- 1-0 ( 4 )
      Амкар - Ахмат - 0:0 @ 2-0 ( 0 ) --- 1-2 ( 0 )
      Уфа - Тосно - 5:0 @ 1-0 ( 2 ) --- 2-1 ( 2 )
      Спартак - Динамо - 0:1 @ 2-1 ( 0 ) --- 2-0 ( 0 )
      Зенит - СКА-Хабаровск - 6:0 @ 4-0 ( 2 ) --- 3-0 ( 2 )
      Арсенал - Локомотив - 2:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      Краснодар - Рубин - 1:1 @ 2-0 ( 0 ) --- 2-1 ( 0 )

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 215:250

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 мая 2018, 10:41

      надежда есть что в Динамо играют мужики а не продажные девки

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