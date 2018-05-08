Экспресс на футбол от 08.05.2018

Прогнозы на футбол на 08.05.2018

1.Футбол, Польша, Экстракласса, начало матча 21:30

Шленск – Погонь: победа Шленска или ничья, кф. 1,52

Обе команды уже не решают турнирных задач, сохранив уже прописку в Экстраклассе. Несмотря на это поддержка родных трибун должна стимулировать будущих хозяев поединка. «Шленск» – одна из лучших домашних команд нынешнего чемпионата. Дома за весь чемпионат они проиграли всего два матча. «Погонь» на заключительной этапе сезона в гостях ж не часто – лишь раз за шесть предыдущих поединков. На поле «Шленска» команда выигрывала последний раз еще в 2001 году, и с той поры не побеждала в девяти матчах подряд.

2.Футбол, Англия, Премьер-лига, начало матча 21:45

Суонси – Саутгемптон: индивидуальный тотал Суонси больше 1, кф. 1,99

Матч за выживание – это всегда не предсказуемо. Обе команды набрали равное количество очков и ближайший матч может оказаться решающим в плане сохранения прописки. Особенно он важен для «сотона», которому в заключительном туре играть с «Манчестер Сити». «Лебеди» на родной арене выступают вполне неплохо. Из 15 предыдущих поединков уступили дома только в четырех, причем в трех из них «Челси», «Тоттенхэму», «Ман Сити». В родных стенах забивал в последних матчах «Суонси» стабильно. «Арсеналу» три гола, четыре «Вест Хэму». «Саутгемптон» же стабильно пропускает в гостях. Причем не редко и больше гола.

Экспресс:

Шленск – Погонь: 1Х

Суонси – Саутгемптон: ИТ1Б (1)