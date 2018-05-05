Что случится в этом туре РФПЛ? Мы знаем ответ

Продолжаем соревнование редакции и участников Конкурса прогнозов.

Андрей klifS Федоров против выпускающего редактора Александра Плеханова.

«СКА-Хабаровск» – «Краснодар»

Андрей Федоров. Прогноз – 0:2. «СКА-Хабаровск» потерял все шансы остаться в РФПЛ. Краснодару же очень нужны очки. С приходом нового тренера команда смотрится неплохо. Думаю, что «Краснодар» сэкономит силы на последний тур и без особого напряжения выиграет.

Александр Плеханов. Прогноз – 0:1. «СКА-Хабаровск» давно уже вылетел, но на домашнем стадионе захочет порадовать болельщиков. Будет вязкая игра, где «Краснодар» забьет единственный гол ближе к концу встречи.

«Тосно» – «Динамо»

А.Ф. Прогноз – 0:1. «Тосно» так необходимы очки, чтобы зацепится за РФПЛ через переходные матчи. Но не вижу вариантов, почему они смогут что-то противопоставить «Динамо», которое качественно укрепилось в межсезонье и показывает хорошую игру.

А.П. Прогноз – 1:1. «Динамо» берет много очков и уже почти обезопасило себя от стыков. Главная задача – взять в этой встрече стратегически важное очко с упирающимся «Тосно». Поражение может стать ужасным результатом для обеих команд.

«Локомотив» – «Зенит»

А.Ф. Прогноз – 1:0. Футболисты «Локомотива» просто перегорели перед предстоящим чемпионством. Семин, как опытный стратег, сумеет правильно настроить команду и в этом туре все-таки победит. «Зенит» находится в разобранном состоянии. Посмотрим, как болельщики «Локо» будут праздновать чемпионство.

А.П. Прогноз – 1:1. Даешь интригу за чемпионство? «Локомотив» сегодня не победит, а «Зенит» сыграет на максимуме.

«Спартак» – «Ростов»

А.Ф. Прогноз – 3:1. «Спартаку» необходимо хотя бы удержаться на втором месте. Но без пропущенного гола «Спартак», как без пряников. А Карпин пока еще строит команду.

А.П. Прогноз – 2:1. «Спартаку» будет сложно, но проигрывать перед собственными болельщиками больше нельзя. Красно-белые выиграют и продолжат бороться за титул, если поможет «Локомотив».

«Урал» – «Амкар»

А.Ф. Прогноз – 1:1. Для «Амкара» эта игра очень важна, чего не скажешь про «Урал». Но уральцы перед своими болельщиками отбывать номер не будут.

А.П. Прогноз – 0:1. Пермь возьмет важнейшие очки и обострит интригу рядом с зоной стыков.

«Рубин» – «Уфа»

А.Ф. Прогноз – 1:0. «Рубин» – это команда, от которой ожидали гораздо большего перед началом сезона. Теперь, когда команда уже никак выше шестого место не финиширует, все ожидания переносятся на будущий сезон. «Уфа» подходит к данному матчу в хорошем настроении! Она сумела напакостить сразу двум командам из топ-5.На своем поле, думаю, «Рубин» все-таки победит.

А.П. Прогноз – 1:1. Интрига в борьбе за шестое место будет жива до заключительного тура. В ней «Уфа» еще доминирует, поэтому попробует не упустить возможность. Ничья – закономерный результат во встрече двух крепких команд.

ЦСКА – «Арсенал»

А.Ф. Прогноз – 2:1. Для ЦСКА борьба за Лигу чемпионов в самом разгаре! Сейчас клуб идет третьим, но его подпирают «Зенит» и «Краснодар». Любое поражение может отбросить команду даже на пятое место. «Арсенал» в этом сезоне действительно хорош. Команда заслужила такой игрой попробовать свои силы в еврокубках. Все зависит от лицензирования участников финала Кубка России и самого «Арсенала». Шестое место еще надо занять.

А.П. Прогноз – 2:0. ЦСКА возьмет свои очки в игре с крепким соперником. Победа армейцам необходима, а на концовку сезона местная молодежь сохранила силы.

«Анжи» – «Ахмат»

А.Ф. Прогноз – 2:0. «Анжи» на пятки наступает «Тосно». Махачкалинцам обязательно нужна победа, чтобы избежать прямого вылета. В «Ахмате» нет никакой стабильности.

А.П. Прогноз – 0:1. «Анжи» проиграет. «Тосно» спасется. Таков мой прогноз.

28-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 10:22

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 190:226

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org