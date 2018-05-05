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    Что случится в этом туре РФПЛ? Мы знаем ответ

    5 мая 2018
    Продолжаем соревнование редакции и участников Конкурса прогнозов.

    Андрей klifS Федоров против выпускающего редактора Александра Плеханова.

    «СКА-Хабаровск» – «Краснодар»

    Андрей Федоров. Прогноз – 0:2. «СКА-Хабаровск» потерял все шансы остаться в РФПЛ. Краснодару же очень нужны очки. С приходом нового тренера команда смотрится неплохо. Думаю, что «Краснодар» сэкономит силы на последний тур и без особого напряжения выиграет.

    Александр Плеханов. Прогноз – 0:1. «СКА-Хабаровск» давно уже вылетел, но на домашнем стадионе захочет порадовать болельщиков. Будет вязкая игра, где «Краснодар» забьет единственный гол ближе к концу встречи.

    «Тосно» – «Динамо»

    А.Ф. Прогноз – 0:1. «Тосно» так необходимы очки, чтобы зацепится за РФПЛ через переходные матчи. Но не вижу вариантов, почему они смогут что-то противопоставить «Динамо», которое качественно укрепилось в межсезонье и показывает хорошую игру.

    А.П. Прогноз – 1:1. «Динамо» берет много очков и уже почти обезопасило себя от стыков. Главная задача – взять в этой встрече стратегически важное очко с упирающимся «Тосно». Поражение может стать ужасным результатом для обеих команд.

    «Локомотив» – «Зенит»

    А.Ф. Прогноз – 1:0. Футболисты «Локомотива» просто перегорели перед предстоящим чемпионством. Семин, как опытный стратег, сумеет правильно настроить команду и в этом туре все-таки победит. «Зенит» находится в разобранном состоянии. Посмотрим, как болельщики «Локо» будут праздновать чемпионство.

    А.П. Прогноз – 1:1. Даешь интригу за чемпионство? «Локомотив» сегодня не победит, а «Зенит» сыграет на максимуме.

    «Спартак» – «Ростов»

    А.Ф. Прогноз – 3:1. «Спартаку» необходимо хотя бы удержаться на втором месте. Но без пропущенного гола «Спартак», как без пряников. А Карпин пока еще строит команду.

    А.П. Прогноз – 2:1. «Спартаку» будет сложно, но проигрывать перед собственными болельщиками больше нельзя. Красно-белые выиграют и продолжат бороться за титул, если поможет «Локомотив».

    «Урал» – «Амкар»

    А.Ф. Прогноз – 1:1. Для «Амкара» эта игра очень важна, чего не скажешь про «Урал». Но уральцы перед своими болельщиками отбывать номер не будут.

    А.П. Прогноз – 0:1. Пермь возьмет важнейшие очки и обострит интригу рядом с зоной стыков.

    «Рубин» – «Уфа»

    А.Ф. Прогноз – 1:0. «Рубин» – это команда, от которой ожидали гораздо большего перед началом сезона. Теперь, когда команда уже никак выше шестого место не финиширует, все ожидания переносятся на будущий сезон. «Уфа» подходит к данному матчу в хорошем настроении! Она сумела напакостить сразу двум командам из топ-5.На своем поле, думаю, «Рубин» все-таки победит.

    А.П. Прогноз – 1:1. Интрига в борьбе за шестое место будет жива до заключительного тура. В ней «Уфа» еще доминирует, поэтому попробует не упустить возможность. Ничья – закономерный результат во встрече двух крепких команд.

    ЦСКА – «Арсенал»

    А.Ф. Прогноз – 2:1. Для ЦСКА борьба за Лигу чемпионов в самом разгаре! Сейчас клуб идет третьим, но его подпирают «Зенит» и «Краснодар». Любое поражение может отбросить команду даже на пятое место. «Арсенал» в этом сезоне действительно хорош. Команда заслужила такой игрой попробовать свои силы в еврокубках. Все зависит от лицензирования участников финала Кубка России и самого «Арсенала». Шестое место еще надо занять.

    А.П. Прогноз – 2:0. ЦСКА возьмет свои очки в игре с крепким соперником. Победа армейцам необходима, а на концовку сезона местная молодежь сохранила силы.

    «Анжи» – «Ахмат»

    А.Ф. Прогноз – 2:0. «Анжи» на пятки наступает «Тосно». Махачкалинцам обязательно нужна победа, чтобы избежать прямого вылета. В «Ахмате» нет никакой стабильности.

    А.П. Прогноз – 0:1. «Анжи» проиграет. «Тосно» спасется. Таков мой прогноз.

    28-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 10:22

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 190:226

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
    Комментарии17
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 10 сентября 2018, 00:11

      ++++++++++++++++++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 8 сентября 2018, 07:14

      ++++++++++++++++++

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 5 сентября 2018, 13:11

      +++++++++++++++++++++

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 27 августа 2018, 00:03

      +++++++++++++

      0
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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 19 августа 2018, 08:16

      ++++++++++++++++

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 3 июля 2018, 07:30

      +++

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 2 июля 2018, 05:49

      +++

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      Рейтинг: +10

      Cavid2000 23 мая 2018, 15:02

      СКА-Хабаровск» – «Краснодар» - 0:1 @ 0-2 ( 2 ) --- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Динамо» - 1:2 @ 0-1 ( 3 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Локомотив» – «Зенит» - 1:0 @ 1-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Ростов» - 2:0 @ 3-1 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Урал» – «Амкар» - 0:2 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 2 )
      ЦСКА – «Арсенал» - 6:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Анжи» – «Ахмат» - 0:2 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-1 ( 2 )
      «Рубин» – «Уфа» - 0:0 @ 1-0 ( 0 ) --- 1-1 (3)

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 7 мая 2018, 21:47

      Андрей klifS Федоров VS Александр Плеханов счет 14 - 15

      «СКА-Хабаровск» – «Краснодар» - 0:1 @ 0-2 ( 2 ) --- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Динамо» - 1:2 @ 0-1 ( 3 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Локомотив» – «Зенит» - 1:0 @ 1-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Ростов» - 2:0 @ 3-1 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Урал» – «Амкар» - 0:2 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 2 )
      ЦСКА – «Арсенал» - 6:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Анжи» – «Ахмат» - 0:2 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-1 ( 2 )
      «Рубин» – «Уфа» - 0:0 @ 1-0 ( 0 ) --- 1-1 (3)

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 204:241

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Zenit-84 10 мая 2018, 15:40

      Поправка
      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 205:240

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 7 мая 2018, 21:35

      Андрей klifS Федоров VS Александр Плеханов счет 14 - 12

      «СКА-Хабаровск» – «Краснодар» - 0:1 @ 0-2 ( 2 ) --- 0-1 ( 4 )
      «Тосно» – «Динамо» - 1:2 @ 0-1 ( 3 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Локомотив» – «Зенит» - 1:0 @ 1-0 ( 4 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Ростов» - 2:0 @ 3-1 ( 3 ) --- 2-1 ( 2 )
      «Урал» – «Амкар» - 0:2 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 2 )
      ЦСКА – «Арсенал» - 6:0 @ 2-1 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Анжи» – «Ахмат» - 0:2 @ 2-0 ( 0 ) --- 0-1 ( 2 )

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