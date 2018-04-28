Что случится в этом туре РФПЛ? У нас есть ответ

Продолжается баттл редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

Трехкратный призер Конкурса прогнозов Андрей Anper Перелюбский против редактора новостной ленты Дениса Чигилейчика.

«Арсенал» – «Анжи»

А.П. Прогноз – 1:0. «Арсенал» не захочет сдавать матч при своих болельщиках, но и рвать жилы тоже не будет. Скромненькая победа Тулы.

Д.Ч. Прогноз – 1:0. «Арсенал» проводит отличный сезон, но команде немного не хватает стабильности для того, чтобы полноценно бороться за попадание в еврокубковую зону. «Анжи» в этом сезоне разочаровывает своих поклонников, почти на протяжении всего чемпионата пытаясь выкарабкаться из зоны вылета.

«Амкар» – «Спартак»

А.П. Прогноз – 0:1. Потеряв чемпионство, «Спартак» в любом случае будет держаться за Лигу чемпионов. Да и себе нужно что-то доказать. «Амкар» тоже будет играть на результат, поэтому много не пропустят.

Д.Ч. Прогноз – 1:1. Пожалуй, наиболее непредсказуемая пара в 28-м туре. Да, «Спартак» по-прежнему претендует на чемпионское звание, но последние матчи показали, что с красно-белыми явно не все в порядке. Внутренние дрязги, а также отсутствие желаемого результата – все это сказывается на концовке чемпионата для москвичей. «Амкар» бьется за выживание, причем не первый год, но боевой характер команды должен сыграть свою роль в предстоящей встрече.

«Зенит» – ЦСКА

А.П. Прогноз – 1:1. Равные команды. И тем, и другим нужны очки. Думаю, будет ничья.

Д.Ч. Прогноз – 2:2. Один из центральных матчей этого тура. «Зенит» по-прежнему мечтает о вершине таблицы, команда явно раскрепостилась после объявления об уходе Манчини летом, но на результатах это в итоге не особо сказалось. Да, команда в топе, но этого недостаточно. ЦСКА традиционно выглядит конкурентоспособным коллективом в любом состоянии, даже когда некому выходить в атаку, или когда тренер материт игрока под пристальным взглядом телекамер. Жду интересную и бескомпромиссную ничью!

«Ростов» – «Тосно»

А.П. Прогноз – 2:0. «Ростов» бежит от стыковых матчей, поэтому уверенно выиграет. В сопротивление «Тосно» я не верю.

Д.Ч. Прогноз – 1:0. «Ростов» продолжает лихорадить под управлением Карпина, ему явно не хватает стабильности. В городе по-прежнему «верят в Валеру», но все это может не помочь команде сохранить прямую прописку в РФПЛ на будущий сезон. «Тосно» находится еще ниже, но успех, связанный с выходом команды в финал Кубка России может несколько ослабить позиции команды в РФПЛ.

«Уфа» – «СКА-Хабаровск»

А.П. Прогноз – 2:0. Ни тем, ни другим ничего уже не нужно. Но дома перед своими болельщиками »Уфа» закатит парочку даже особо не напрягаясь.

Д.Ч. Прогноз – 2:0. В этой паре явным фаворитом выглядит «Уфа». «СКА-Хабаровск» уже за много туров до сегодняшнего является явным аутсайдером, а в прошлом – и вовсе потерял даже теоретические шансы сохранить место в РФПЛ. Этим и будет пользоваться «Уфа» в домашнем матче.

«Динамо» – «Рубин»

А.П. Прогноз – 0:0. Два крепыша будут пихаться. Но ничего никому не нужно, поэтому и голов не будет.

Д.Ч. Прогноз – 2:1. Еще один интересный по заголовку матч, хотя оба коллектива в этом сезоне далеки от своей былой славы. «Динамо» Хохлова выглядит интересной командой, периодически показывающей отличный, яркий футбол, но постоянные скандалы, которые сотрясают клуб изнутри из-за грязных сделок по трансферам, явно сказываются на итоговых результатах. За три тура до окончания чемпионата бело-голубые все еще находятся в зоне риска на вылет из РФПЛ. «Рубин» планомерно строится Курбаном Бердыевым с прицелом на будущий сезон. Позиция в середине таблицы и отсутствие каких-либо турнирных перспектив и задач позволяет делать это размеренно и планомерно.

«Ахмат» – «Урал»

А.П. Прогноз – 0:0. До матча со «Спартаком» был уверен, что «Ахмат» в поединке с «Уралом» кого-нибудь купит: судью или футболиста, чтобы не попасть в стыковые матчи. Теперь же достаточно сыграть вничью и спать спокойно. У «Урала» всe в порядке, ничего не нужно. Напрягаться на выезде не будут, но и не проиграют.

Д.Ч. Прогноз – 2:1. Весьма любопытное противостояние двух клубов, которые четко представляют свое место в турнирной таблице. Обе команды периодически выдают как яркие игры, так и приятно неожиданные результаты, как, например, «Ахмат» в прошлом туре. Хотелось бы увидеть яркую игру и в предстоящем противостоянии, но победа будет на стороне хозяев поля.

«Краснодар» – «Локомотив»

А.П. Прогноз – 1:1. «Краснодар» игру не сдаст, у них свои цели. «Локо» чуть-чуть перегорел в чемпионской гонке. Да и поражение главного конкурента немного расслабит команду, поэтому будет третья ничья подряд.

Д.Ч. Прогноз – 1:2. Любой матч «Локомотива» за последний десяток туров можно смело называть главным в туре. Именно от выступления коллектива Юрия Семина зависит борьба за чемпионское звание с точки зрения претендентов. И любая промашка или потеря очков железнодорожниками воспринимается весьма положительно в стане конкурентов. Поэтому «Локомотиву» пора проявлять чемпионские амбиции в матче, по факту, с прямым конкурентом. Да, у руля «Краснодара» новый тренер, но футболисты остались прежние, они знают, что такое побеждать. Но в этом матче сильнее будут гости.

27-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 13:10

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 180:204

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org