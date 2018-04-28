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    Что случится в этом туре РФПЛ? У нас есть ответ

    28 апреля 2018
    Продолжается баттл редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

    Трехкратный призер Конкурса прогнозов Андрей Anper Перелюбский против редактора новостной ленты Дениса Чигилейчика.

    «Арсенал» – «Анжи»

    А.П. Прогноз – 1:0. «Арсенал» не захочет сдавать матч при своих болельщиках, но и рвать жилы тоже не будет. Скромненькая победа Тулы.

    Д.Ч. Прогноз – 1:0. «Арсенал» проводит отличный сезон, но команде немного не хватает стабильности для того, чтобы полноценно бороться за попадание в еврокубковую зону. «Анжи» в этом сезоне разочаровывает своих поклонников, почти на протяжении всего чемпионата пытаясь выкарабкаться из зоны вылета.

    «Амкар» – «Спартак»

    А.П. Прогноз – 0:1. Потеряв чемпионство, «Спартак» в любом случае будет держаться за Лигу чемпионов. Да и себе нужно что-то доказать. «Амкар» тоже будет играть на результат, поэтому много не пропустят.

    Д.Ч. Прогноз – 1:1. Пожалуй, наиболее непредсказуемая пара в 28-м туре. Да, «Спартак» по-прежнему претендует на чемпионское звание, но последние матчи показали, что с красно-белыми явно не все в порядке. Внутренние дрязги, а также отсутствие желаемого результата – все это сказывается на концовке чемпионата для москвичей. «Амкар» бьется за выживание, причем не первый год, но боевой характер команды должен сыграть свою роль в предстоящей встрече.

    «Зенит» – ЦСКА

    А.П. Прогноз – 1:1. Равные команды. И тем, и другим нужны очки. Думаю, будет ничья.

    Д.Ч. Прогноз – 2:2. Один из центральных матчей этого тура. «Зенит» по-прежнему мечтает о вершине таблицы, команда явно раскрепостилась после объявления об уходе Манчини летом, но на результатах это в итоге не особо сказалось. Да, команда в топе, но этого недостаточно. ЦСКА традиционно выглядит конкурентоспособным коллективом в любом состоянии, даже когда некому выходить в атаку, или когда тренер материт игрока под пристальным взглядом телекамер. Жду интересную и бескомпромиссную ничью!

    «Ростов» – «Тосно»

    А.П. Прогноз – 2:0. «Ростов» бежит от стыковых матчей, поэтому уверенно выиграет. В сопротивление «Тосно» я не верю.

    Д.Ч. Прогноз – 1:0. «Ростов» продолжает лихорадить под управлением Карпина, ему явно не хватает стабильности. В городе по-прежнему «верят в Валеру», но все это может не помочь команде сохранить прямую прописку в РФПЛ на будущий сезон. «Тосно» находится еще ниже, но успех, связанный с выходом команды в финал Кубка России может несколько ослабить позиции команды в РФПЛ.

    «Уфа» – «СКА-Хабаровск»

    А.П. Прогноз – 2:0. Ни тем, ни другим ничего уже не нужно. Но дома перед своими болельщиками »Уфа» закатит парочку даже особо не напрягаясь.

    Д.Ч. Прогноз – 2:0. В этой паре явным фаворитом выглядит «Уфа». «СКА-Хабаровск» уже за много туров до сегодняшнего является явным аутсайдером, а в прошлом – и вовсе потерял даже теоретические шансы сохранить место в РФПЛ. Этим и будет пользоваться «Уфа» в домашнем матче.

    «Динамо» – «Рубин»

    А.П. Прогноз – 0:0. Два крепыша будут пихаться. Но ничего никому не нужно, поэтому и голов не будет.

    Д.Ч. Прогноз – 2:1. Еще один интересный по заголовку матч, хотя оба коллектива в этом сезоне далеки от своей былой славы. «Динамо» Хохлова выглядит интересной командой, периодически показывающей отличный, яркий футбол, но постоянные скандалы, которые сотрясают клуб изнутри из-за грязных сделок по трансферам, явно сказываются на итоговых результатах. За три тура до окончания чемпионата бело-голубые все еще находятся в зоне риска на вылет из РФПЛ. «Рубин» планомерно строится Курбаном Бердыевым с прицелом на будущий сезон. Позиция в середине таблицы и отсутствие каких-либо турнирных перспектив и задач позволяет делать это размеренно и планомерно.

    «Ахмат» – «Урал»

    А.П. Прогноз – 0:0. До матча со «Спартаком» был уверен, что «Ахмат» в поединке с «Уралом» кого-нибудь купит: судью или футболиста, чтобы не попасть в стыковые матчи. Теперь же достаточно сыграть вничью и спать спокойно. У «Урала» всe в порядке, ничего не нужно. Напрягаться на выезде не будут, но и не проиграют.

    Д.Ч. Прогноз – 2:1. Весьма любопытное противостояние двух клубов, которые четко представляют свое место в турнирной таблице. Обе команды периодически выдают как яркие игры, так и приятно неожиданные результаты, как, например, «Ахмат» в прошлом туре. Хотелось бы увидеть яркую игру и в предстоящем противостоянии, но победа будет на стороне хозяев поля.

    «Краснодар» – «Локомотив»

    А.П. Прогноз – 1:1. «Краснодар» игру не сдаст, у них свои цели. «Локо» чуть-чуть перегорел в чемпионской гонке. Да и поражение главного конкурента немного расслабит команду, поэтому будет третья ничья подряд.

    Д.Ч. Прогноз – 1:2. Любой матч «Локомотива» за последний десяток туров можно смело называть главным в туре. Именно от выступления коллектива Юрия Семина зависит борьба за чемпионское звание с точки зрения претендентов. И любая промашка или потеря очков железнодорожниками воспринимается весьма положительно в стане конкурентов. Поэтому «Локомотиву» пора проявлять чемпионские амбиции в матче, по факту, с прямым конкурентом. Да, у руля «Краснодара» новый тренер, но футболисты остались прежние, они знают, что такое побеждать. Но в этом матче сильнее будут гости.

    27-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 13:10

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 180:204

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 4.6 Голосов: 5
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 7 сентября 2018, 15:23

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 26 августа 2018, 00:17

      ++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 23 августа 2018, 14:09

      +++++

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 22 августа 2018, 00:07

      +++

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 30 апреля 2018, 20:57

      Андрей Anper Перелюбский а VS Денис Чигилейчик счет 22 - 10
      «Арсенал» – «Анжи» - 2:1 @ 1-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 3 )
      «Амкар» – «Спартак» - 0:2 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Зенит» – ЦСКА - 0:0 @ 1-1 ( 3 ) --- 2-2 ( 3 )
      «Ростов» – «Тосно» 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-0 ( 2 )
      «Уфа» – «СКА-Хабаровск» - 1:0 @ 2-0 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Динамо» – «Рубин» - 0:0 @ 0-0 ( 4 ) --- 2-1 ( 0 )
      «Ахмат» – «Урал» - 0:0 @ 0-0 ( 4 ) --- 2-1 ( 0 )
      «Краснодар» – «Локомотив» - 2:0 @ 1-1 ( 0 ) --- 1-2 ( 0 )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 30 апреля 2018, 11:39

      Андрей Anper Перелюбский а VS Дениса Чигилейчик счет 12 - 8
      «Арсенал» – «Анжи» - 2:1 @ 1-0 ( 3 ) --- 1-0 ( 3 )
      «Амкар» – «Спартак» - 0:2 @ 0-1 ( 2 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Зенит» – ЦСКА - 0:0 @ 1-1 ( 3 ) --- 2-2 ( 3 )
      «Ростов» – «Тосно» 2:0 @ 2-0 ( 4 ) --- 1-0 ( 2 )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 29 апреля 2018, 08:50

      Спартак просрет все что осталось-вот и всё

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 28 апреля 2018, 14:27

      мутный тур, удача не помешает.)))

      5
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 28 апреля 2018, 14:27

      Андрюха !!!! Удачи!!!

      8
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    • ...
      Рейтинг: +24997

      bset 28 апреля 2018, 14:08

      Арсенал - Анжи 1:0
      Амкар - Спартак 0:0
      Зенит - ЦСКА 1:2
      Ростов - Тосно 1:0
      Уфа - СКА-Хабаровск 1:0
      Динамо - Рубин 1:1
      Ахмат - Урал 2:0
      Краснодар - Локомотив 2:0

      6
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      ...
      Рейтинг: +24997

      bset > 28 апреля 2018, 22:17

      Это не пожелания. Это прогноз.

      3
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