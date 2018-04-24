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    Дерби Каунти – Кардифф Сити. Прогноз на английский Чемпионшип (24.04.2018)

    24 апреля 2018
    «Дерби Каунти» – «Кардифф Сити»: как завершится поединок?

    • Время

      Сегодня в 21:45 МСК

    • Турнир

      Англия. Чемпионшип

    • Место

      Стадион «Прайд Парк», Дерби

    «Дерби Каунти»

    «Бараны» в турнирной таблице Чемпионшипа после неудач в последних турах вылетели из зоны плей-офф, разместившись на седьмой позиции. Ближайшая игра с валлийцами – самый реальный шанс вернуться обратно в число команд, которые разыграют путевку в Премьер-лигу. Расстояние до шестого «Миллуолла» – всего один балл. Хотя результаты матчей в предыдущих турах дают повод говорить об игровом кризисе «Дерби Каути». «Бараны» потерпели три кряду поражения, причем уступили не только лидирующему «Вулверхэмптону» 0:2, но и соперникам более нестабильным – «Бертону» 1:3 и «Мидлсбро» 1:2.

    «Кардифф Сити»

    Для валлийского клуба ближайший матч является неплохой возможностью закрепиться на второй строчке. На данный момент «Кардифф» опережает третий «Фулхэм» всего на одно очко, и в случае поражения финиш обещает быть непростым. В начале апреля команда допустила несколько осечек. Валлийцы завершили вничью встречу с «Шеффилд Юнайтед» 1:1, а также проиграли по 0:1 «Вулверхэмптону» и «Астон Вилле». Именно эти осечки и позволили «Фулхэму» сократить отставание до минимума.

    Статистика и личные встречи

      • «Кардифф Сити» проиграл в гостях только один из девяти последних матчей.
      • «Дерби Каунти» уступил в трех из четырех предыдущих поединков на родной арене.
      • В шести из семи предыдущих домашних матчей «Дерби Каунти» пробивался тотал больше 2.5.
      • В первом круге соперники сыграли вничью 0:0.

    Прогноз

    Букмекерские конторы считают шансы команд на успех примерно равными. По игре более собранным сейчас выглядит валлийский клуб, который умеет на выезде неплохо сыграть от обороны. В тоже время оборона у «Дерби Каунти» сейчас смотрится слабо.

    Наш прогноз – победа Кардифф Сити с форой (0) за 1,91 в БК 1хСтавка

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