Спартак – Ахмат. Прогноз на Премьер-Лигу (23.04.2018)

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Время
Сегодня в 19:30 МСК
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Турнир
Россия. Премьер-лига
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Место
Стадион: «Открытие Арена» (Москва)
«Спартак» вылетел из Кубка России, чем разозлил своих фанатов. Смогут ли «красно-белые» отойти от поражения и переиграть «Ахмат», тем самым продолжив борьбу за чемпионство?
«Спартак»
«Спартак» продолжает борьбу за чемпионство с «железнодорожниками», даже несмотря на поражение в прошлом туре от «Урала» со счетом 1:2. Также необходимо сохранить вторую позицию и прямую путевку в Лигу Чемпионов от конкурентов, приблизившихся на расстояние вытянутой руки. «Красно-белые» доминировали в полуфинале с «Тосно», но довести дело до победы не удалось – на 89-ой минуте счет сравнял Галиулин. В серии пенальти москвичи и вовсе вылетели, а решающий пенальти не забил Денис Глушаков.
Массимо Каррера в своем интервью после кубковой встречи вновь заявил, что у команды в последних турах возникают проблемы с настроем на соперника. Этот тур пропускает Илья Кутепов из-за перебора желтых карточек.
«Ахмат»
«Ахмат» обычно стабильно держится в середине турнирной таблицы, огорчая фаворитов в родных стенах, но в этом сезоне всe иначе – команда находится лишь в трех очках от зоны стыковых матчей. На выезде грозненцы являются едва ли не самыми слабыми в лиге, поскольку за весь чемпионат набрали только девять баллов, однако в прошлом туре удалось добиться нулевой ничьи с московским «Локомотивом».
Ризван Уциев назвал закономерным исход встречи с лидером чемпионата, отметив насколько сложной получилась игра. Его партнер по команде Родолфо сказал, что для клуба осталось четыре финала, в которых все будут выкладываться на максимум своих возможностей. Среди потерь можно выделить Олега Иванова, пропускающего игру из-за перебора желтых карточек.
Статистика и личные встречи
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- В каждом из последних четырех матчей «Спартака» было забито больше двух голов.
- «Спартак» никогда не проигрывал «Ахмату» у себя дома.
- В родных стенах «Спартак» забивает на протяжение девяти официальных встреч.
- «Ахмат» на выезде ни разу не выиграл за девять официальных игр.
Прогноз
По нашему мнению, в этой игре стоит ожидать обилие голов. «Ахмат» неплохо выступил в последнем туре и играл он в Москве, однако очки клубу необходимы и ему придется идти в атаку. «Спартак» в родных стенах частенько забивает грозненцам сам более одного раза. Сейчас он, скорее всего, постарается извиниться перед болельщиками уверенной и результативной победой.
Наша ставка - тотал больше(2,5) в БК 1хСтавка за 1,98