Спартак – Ахмат. Прогноз на Премьер-Лигу (23.04.2018)

«Спартак» – «Ахмат»: смогут ли «красно-белые» выиграть?

Время Сегодня в 19:30 МСК

Турнир Россия. Премьер-лига

Место Стадион: «Открытие Арена» (Москва)

«Спартак» вылетел из Кубка России, чем разозлил своих фанатов. Смогут ли «красно-белые» отойти от поражения и переиграть «Ахмат», тем самым продолжив борьбу за чемпионство?

«Спартак»

«Спартак» продолжает борьбу за чемпионство с «железнодорожниками», даже несмотря на поражение в прошлом туре от «Урала» со счетом 1:2. Также необходимо сохранить вторую позицию и прямую путевку в Лигу Чемпионов от конкурентов, приблизившихся на расстояние вытянутой руки. «Красно-белые» доминировали в полуфинале с «Тосно», но довести дело до победы не удалось – на 89-ой минуте счет сравнял Галиулин. В серии пенальти москвичи и вовсе вылетели, а решающий пенальти не забил Денис Глушаков.

Массимо Каррера в своем интервью после кубковой встречи вновь заявил, что у команды в последних турах возникают проблемы с настроем на соперника. Этот тур пропускает Илья Кутепов из-за перебора желтых карточек.

«Ахмат»

«Ахмат» обычно стабильно держится в середине турнирной таблицы, огорчая фаворитов в родных стенах, но в этом сезоне всe иначе – команда находится лишь в трех очках от зоны стыковых матчей. На выезде грозненцы являются едва ли не самыми слабыми в лиге, поскольку за весь чемпионат набрали только девять баллов, однако в прошлом туре удалось добиться нулевой ничьи с московским «Локомотивом».

Ризван Уциев назвал закономерным исход встречи с лидером чемпионата, отметив насколько сложной получилась игра. Его партнер по команде Родолфо сказал, что для клуба осталось четыре финала, в которых все будут выкладываться на максимум своих возможностей. Среди потерь можно выделить Олега Иванова, пропускающего игру из-за перебора желтых карточек.

Статистика и личные встречи

В каждом из последних четырех матчей «Спартака» было забито больше двух голов. «Спартак» никогда не проигрывал «Ахмату» у себя дома. В родных стенах «Спартак» забивает на протяжение девяти официальных встреч. «Ахмат» на выезде ни разу не выиграл за девять официальных игр.



Прогноз

По нашему мнению, в этой игре стоит ожидать обилие голов. «Ахмат» неплохо выступил в последнем туре и играл он в Москве, однако очки клубу необходимы и ему придется идти в атаку. «Спартак» в родных стенах частенько забивает грозненцам сам более одного раза. Сейчас он, скорее всего, постарается извиниться перед болельщиками уверенной и результативной победой.

Наша ставка - тотал больше(2,5) в БК 1хСтавка за 1,98