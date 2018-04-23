Эвертон – Ньюкасл. Прогноз на английскую Премьер-лигу (23.04.2018)

«Эвертон» – «Ньюкасл»: на что поставить в матче?

Время Сегодня в 22:00 МСК

Турнир Англия. Премьер-лига

Место Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль

«Эвертон» и «Ньюкасл» сойдутся в понедельник в заключительном матче 35-го тура АПЛ. «Ириски» не часто проигрывали в последнее время на родной арене. «Сороки» одержали в чемпионате четыре победы кряду. Предлагаем наш прогноз на данное противостояние.

«Эвертон»

«Эвертон» в минувшем туре сыграл вничью на выезде с «Суонси». Причем, авторами обоих голов были валлийцы, которые сначала отметились автоголом, а затем в середине второго тайма сравняли счет. В итоге – 1:1. Для «синих» эта ничья стала уже второй кряду в АПЛ. Туром ранее подопечные Сэма Эллардайса разошлись миром и в принципиальном дерби с «Ливерпулем», подписав «сухую» мировую.

Что касается домашних встреч, то за последние семь матчей «Эвертон» проиграл в родных стенах только обоим «Манчестерам». С командами же, которые не входят в первую семерку «ириски» дома играли очень успешно – девять побед и ничья.

В лазарете у «Эвертона» находятся Гилфи Сигурдссон, Мэйсон Холгейт, Джеймс Маккарти, Эльяким Мангала, Мартен Стекеленбург.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» ближе к финишу набрал отличные обороты. «Сороки» выиграли в четырех последних турах подряд. Дома команда Рафаэля Бенитеса обыграла «Саутгемптон» 3:0, «Хаддерсфилд» 1:0 и «Арсенал» 2:1, а на выезде взяла три очка в противостоянии с «Лестером» – 2:1. Столь удачные результаты подняли «Ньюкасл» на десятое место. Расстояние до зоны вылета уже 12 очков, что вполне гарантирует «сорокам» прописку.

Кадровых потерь у «Ньюкасла» практически нет. Травмирован только Кристиан Атсу. Под вопросом участие в матче Хесуса Гамеса.

Статистика и личные встречи

«Эвертон» выиграл в чемпионате 9 из 17 домашних матчей. «Ньюкасл» проиграл в АПЛ 8 из 16 гостевых встреч. В четырех из шести последних домашних матчах «Эвертона» забивали обе команды. В четырех из пяти предыдущих гостевых встречах «Ньюкасла» забивали обе команды. «Эвертон» обыгрывал «Ньюкасл» в четырех последних очных матчах подряд.



Прогноз

«Эвертон» в нынешнем сезоне очень успешно играет дома с командами, которые находятся ниже него в турнирной таблице. К тому же «Ньюкасл» – соперник очень удобный, которого в последних матчах «ириски» регулярно обыгрывали на родной арене. Турнирной мотивации у соперников нет. Обе уже практически гарантировали прописку.

Прогноз – победа Эвертона с форой (0) за 1.63 в БК 1хСтавка.