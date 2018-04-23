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    Эвертон – Ньюкасл. Прогноз на английскую Премьер-лигу (23.04.2018)

    23 апреля 2018
    «Эвертон» – «Ньюкасл»: на что поставить в матче?

    • Время

      Сегодня в 22:00 МСК

    • Турнир

      Англия. Премьер-лига

    • Место

      Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль

    «Эвертон» – «Ньюкасл»: на что поставить в матче?

    «Эвертон» и «Ньюкасл» сойдутся в понедельник в заключительном матче 35-го тура АПЛ. «Ириски» не часто проигрывали в последнее время на родной арене. «Сороки» одержали в чемпионате четыре победы кряду. Предлагаем наш прогноз на данное противостояние.

    «Эвертон»

    «Эвертон» в минувшем туре сыграл вничью на выезде с «Суонси». Причем, авторами обоих голов были валлийцы, которые сначала отметились автоголом, а затем в середине второго тайма сравняли счет. В итоге – 1:1. Для «синих» эта ничья стала уже второй кряду в АПЛ. Туром ранее подопечные Сэма Эллардайса разошлись миром и в принципиальном дерби с «Ливерпулем», подписав «сухую» мировую.

    Что касается домашних встреч, то за последние семь матчей «Эвертон» проиграл в родных стенах только обоим «Манчестерам». С командами же, которые не входят в первую семерку «ириски» дома играли очень успешно – девять побед и ничья.

    В лазарете у «Эвертона» находятся Гилфи Сигурдссон, Мэйсон Холгейт, Джеймс Маккарти, Эльяким Мангала, Мартен Стекеленбург.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» ближе к финишу набрал отличные обороты. «Сороки» выиграли в четырех последних турах подряд. Дома команда Рафаэля Бенитеса обыграла «Саутгемптон» 3:0, «Хаддерсфилд» 1:0 и «Арсенал» 2:1, а на выезде взяла три очка в противостоянии с «Лестером» – 2:1. Столь удачные результаты подняли «Ньюкасл» на десятое место. Расстояние до зоны вылета уже 12 очков, что вполне гарантирует «сорокам» прописку.

    Кадровых потерь у «Ньюкасла» практически нет. Травмирован только Кристиан Атсу. Под вопросом участие в матче Хесуса Гамеса.

    Статистика и личные встречи

      • «Эвертон» выиграл в чемпионате 9 из 17 домашних матчей.
      • «Ньюкасл» проиграл в АПЛ 8 из 16 гостевых встреч.
      • В четырех из шести последних домашних матчах «Эвертона» забивали обе команды.
      • В четырех из пяти предыдущих гостевых встречах «Ньюкасла» забивали обе команды.
      • «Эвертон» обыгрывал «Ньюкасл» в четырех последних очных матчах подряд.

    Прогноз

    «Эвертон» в нынешнем сезоне очень успешно играет дома с командами, которые находятся ниже него в турнирной таблице. К тому же «Ньюкасл» – соперник очень удобный, которого в последних матчах «ириски» регулярно обыгрывали на родной арене. Турнирной мотивации у соперников нет. Обе уже практически гарантировали прописку.

    Прогноз – победа Эвертона с форой (0) за 1.63 в БК 1хСтавка.

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