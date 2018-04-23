Экспресс на футбол от 23.04.2018

Прогнозы на футбол на 23.04.2018

1.Футбол, Россия, Премьер-лига, начало матча 19:30

Спартак – Ахмат: победа Спартака с форой (-1), кф. 1,82

Для «Спартака» матч носит огромное значение. Вчера потерял очки «Локомотив». Поэтому, в случае успеха «красно-белые» смогут сократить отставание от «железнодорожников» до четырех пунктов. К тому же в случае успеха «Спартак» вернется на вторую строчку, которая дает прямую путевку в Лигу Чемпионов. Дома москвичи играют просто здорово. В последних матчах одержали пять побед кряду, три из которых больше, чем в один мяч. В последние сезоны обыгрывали «Ахмат» по 3:0. Вполне можно ждать уверенной победы «Спартака».

2.Футбол, Испания, Примера, начало матча 22:30

Атлетик – Леванте: победа Атлетика, кф. 1,73

«Атлетик» обыгрывал «Леванте» в шести из семи последних очных матчей. Это дает повод говорить о том, что для «Атлетика» «Леванте» является довольно удобным соперником. В последние сезоны «красно-белые» стабильно обыгрывают «лягушек» и на родной арене, где потерпели лишь одно поражение в истори, одержав восемь побед в девяти поединках. Свой прошлый домашний матч «красно-белые» проиграли, поэтому постараются реабилитироваться за неудачи. К тому же «Леванте» сейчас имеет серьезные кадровые потери.

Экспресс: кф- 3,15

Спартак – Ахмат: Ф1(-1)

Атлетик – Леванте: П1