Введите ваш ник на сайте
Моя команда
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Прогнозы на спорт Все блоги -

    Экспресс на футбол от 23.04.2018

    23 апреля 2018
    Прогнозы на футбол на 23.04.2018

    Экспресс на футбол от 23.04.2018

    1.Футбол, Россия, Премьер-лига, начало матча 19:30

    Спартак – Ахмат: победа Спартака с форой (-1), кф. 1,82

    Для «Спартака» матч носит огромное значение. Вчера потерял очки «Локомотив». Поэтому, в случае успеха «красно-белые» смогут сократить отставание от «железнодорожников» до четырех пунктов. К тому же в случае успеха «Спартак» вернется на вторую строчку, которая дает прямую путевку в Лигу Чемпионов. Дома москвичи играют просто здорово. В последних матчах одержали пять побед кряду, три из которых больше, чем в один мяч. В последние сезоны обыгрывали «Ахмат» по 3:0. Вполне можно ждать уверенной победы «Спартака».

    2.Футбол, Испания, Примера, начало матча 22:30

    Атлетик – Леванте: победа Атлетика, кф. 1,73

    «Атлетик» обыгрывал «Леванте» в шести из семи последних очных матчей. Это дает повод говорить о том, что для «Атлетика» «Леванте» является довольно удобным соперником. В последние сезоны «красно-белые» стабильно обыгрывают «лягушек» и на родной арене, где потерпели лишь одно поражение в истори, одержав восемь побед в девяти поединках. Свой прошлый домашний матч «красно-белые» проиграли, поэтому постараются реабилитироваться за неудачи. К тому же «Леванте» сейчас имеет серьезные кадровые потери.

    Экспресс: кф- 3,15

    Спартак – Ахмат: Ф1(-1)

    Атлетик – Леванте: П1

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11