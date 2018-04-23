Премиум прогнозы

Прогнозы с высокой проходимостью!

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Как это устроено

50-200 ежедневно проходящих матчей во всем мире

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20-40 ежедневных бесплатных прогнозов

VIP прогнозы пишут лучшие эксперты, которые доказали свой профессионализм на бесплатных прогнозах

5-14 ежедневных vip прогнозов

Из VIP прогнозов отбираются особо надежные прогнозы. Здесь уже работают профессионалы мирового уровня

1-2 особо надежных премиум прогнозов

Кто делает прогнозы

Мы ежедневно собеседуем кандидатов на публикацию самых ценных прогнозов нашего проекта. К сожалению, не один специалист не может давать постоянно стабильные результаты. По этому мы разработали систему «принудительного отстранения». Т.е. один специалист не может публиковать прогнозы более чем несколько дней подряд. Даже несмотря на беспроигрышные серии прогнозов.

В основном у нас работают победители конкурсов прогнозистов как на российских так и на западных ресурсах. И так же в данный раздел попадают специалисты, доказавшие свою компетентность в наших VIP прогнозах.

Для получения первоклассных результатов, над данным видом прогнозов работает наша команда экспертов мирового уровня.