Экспресс на теннис от 22.04.2018

Теннис, АТР Барселона квалификация, начало 17-00

Мартин Клижан – Эрнесто Эскобедо: П1, кф. 1,53

Мартин на грунте имеет солидное преимущество над Эрнесто, но стоит сказать о том, что Эскобедо очень мощно действует на задней линии и обладает хорошей подачей. За счет нее он сможет претендовать на выигрыш одного из сетов. Клижану придется много терпеть, поэтому мы ожидаем, что он за счет умелого передвижения по задней линии и смены ритма выйдет в основную сетку соревнований в Барселоне.

Теннис, WTA Штутгарт квалификация, начало 17-00

Даяна Ястремская – Кайя Канепи: П2, кф. 1,68

Кайя уверенно разобралась с Хлоей Паке со счетом (6:2,6:1). Эстонка на грунтовых кортах находясь в своей лучшей игровой форме способна на многое. Даяна больше ориентируется на игру на быстрых покрытиях. На соревнованиях в Штутгарте ей будет сложно продемонстрировать безошибочный теннис. Справилась она в первом раунде квалификации со счетом (6:3,6:3). Ястремская будет пытаться оказать достойное сопротивление Кайе, но победить ей из-за своих ошибок не удастся.





экспресс:

Мартин Клижан – Эрнесто Эскобедо: П1, кф. 1,53

Даяна Ястремская – Кайя Канепи: П2, кф. 1,68