Экспресс на Серию А от 22 апреля 2018 года

Время Сегодня в 16:00 МСК

Экспресс Экспресс на Серию А от 22.04.2018

1.Футбол, Италия, Серия А, начало матча 16:00

Лацио – Сампдория: обе забьют, кф. 1.66

«Лацио» сумел в прошлом туре переиграть «Фиорентину», однако победа была по-настоящему драматичной. «Орлы»уступали в два гола по ходу первого тайма, но в итоге отыгрались и смогли победить, не без помощи арбитра. «Сампдория» все еще претендует на зону Лиги Европы, поэтому в Рим приедет в хорошем расположении духа. «Дория» обладает сильной линией атаки, как и их соперник, но слабо играет у собственных ворот, в этом команды также очень похожи.

2.Футбол, Италия, Серия А, начало матча 16:00

Удинезе – Кротоне: тотал больше двух голов, кф. 1.75

«Удинезе» проигрывает 10 матчей подряд, но в последних поединках демонстрирует признаки выздоровления. В Неаполе против одного из претендентов на «скудетто» «зебры» показали очень достойный футбол, и матч вполне могли и выиграть, однако не сложилось. Перед собственными болельщиками «Удинезе» буде стремиться одержать победу, в этом сомнений нет. «Кротоне» ведет борьбу за выживание, по этой причине на «легкую прогулку» «зебрам» рассчитывать не стоит, да и вряд ли они сейчас в состоянии легко брать очки.

ЭКСПРЕСС кф-2,91

Лацио – Сампдория: ОБЗ

Удинезе – Кротоне: ТБ (2)