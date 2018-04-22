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    Экспресс на Серию А от 22.04.2018

    22 апреля 2018
    Экспресс на Серию А от 22 апреля 2018 года

    • Время

      Сегодня в 16:00 МСК

    • Экспресс

      Экспресс на Серию А от 22.04.2018

    1.Футбол, Италия, Серия А, начало матча 16:00

    Лацио – Сампдория: обе забьют, кф. 1.66

    «Лацио» сумел в прошлом туре переиграть «Фиорентину», однако победа была по-настоящему драматичной. «Орлы»уступали в два гола по ходу первого тайма, но в итоге отыгрались и смогли победить, не без помощи арбитра. «Сампдория» все еще претендует на зону Лиги Европы, поэтому в Рим приедет в хорошем расположении духа. «Дория» обладает сильной линией атаки, как и их соперник, но слабо играет у собственных ворот, в этом команды также очень похожи.

    2.Футбол, Италия, Серия А, начало матча 16:00

    Удинезе – Кротоне: тотал больше двух голов, кф. 1.75

    «Удинезе» проигрывает 10 матчей подряд, но в последних поединках демонстрирует признаки выздоровления. В Неаполе против одного из претендентов на «скудетто» «зебры» показали очень достойный футбол, и матч вполне могли и выиграть, однако не сложилось. Перед собственными болельщиками «Удинезе» буде стремиться одержать победу, в этом сомнений нет. «Кротоне» ведет борьбу за выживание, по этой причине на «легкую прогулку» «зебрам» рассчитывать не стоит, да и вряд ли они сейчас в состоянии легко брать очки.

    ЭКСПРЕСС кф-2,91

    Лацио – Сампдория: ОБЗ

    Удинезе – Кротоне: ТБ (2)

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