Прогнозы на Примеру на 22.04.2018

Время Сегодня в 19:30 МСК

Экспресс Экспресс на Примеру от 22.04.2018

1.Футбол, Испания, Примера, начало матча 19:30

Лас-Пальмас – Алавес: победа Лас-Пальмаса или ничья, кф. 1,64

«Лас-Пальмас» идет в домашнем матче с «Алавесом» андердогом. Тем не менее, у островитян еще есть призрачные шансы зацепиться да Примеры, и они будут бороться до конца. «Алавес» сейчас снизил обороты. «Славные» уже обеспечили себе прописку, к тому же не так часто побеждают на выезде – лишь раз за пять последних матчей.

2.Футбол, Испания, Примера, начало матча 21:45

Атлетико – Бетис: тотал меньше 3, кф. 1,45

«Атлетико» провалился в прошлом туре, пропустив три гола от «Реал Сосьедада». Предполагаем, что профилактика была сделана, а само поражение подействует отрезвляюще. Дома мадридцы пропускают очень редко, довольствуясь в основном малорезультативными победами. Играть в открытый футбол с командой Симеоне «Бетис» вряд ли рискнет. Поэтому, не ждем много голов в матче.

Экспресс:кф-2,38

Лас-Пальмас – Алавес: 1Х

Атлетико – Бетис: ТМ 3