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    Экспресс на Примеру от 22.04.2018

    22 апреля 2018
    Прогнозы на Примеру на 22.04.2018

    • Время

      Сегодня в 19:30 МСК

    • Экспресс

      Экспресс на Примеру от 22.04.2018

    1.Футбол, Испания, Примера, начало матча 19:30

    Лас-Пальмас – Алавес: победа Лас-Пальмаса или ничья, кф. 1,64

    «Лас-Пальмас» идет в домашнем матче с «Алавесом» андердогом. Тем не менее, у островитян еще есть призрачные шансы зацепиться да Примеры, и они будут бороться до конца. «Алавес» сейчас снизил обороты. «Славные» уже обеспечили себе прописку, к тому же не так часто побеждают на выезде – лишь раз за пять последних матчей.

    2.Футбол, Испания, Примера, начало матча 21:45

    Атлетико – Бетис: тотал меньше 3, кф. 1,45

    «Атлетико» провалился в прошлом туре, пропустив три гола от «Реал Сосьедада». Предполагаем, что профилактика была сделана, а само поражение подействует отрезвляюще. Дома мадридцы пропускают очень редко, довольствуясь в основном малорезультативными победами. Играть в открытый футбол с командой Симеоне «Бетис» вряд ли рискнет. Поэтому, не ждем много голов в матче.

    Экспресс:кф-2,38

    Лас-Пальмас – Алавес: 1Х

    Атлетико – Бетис: ТМ 3

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