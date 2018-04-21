Что случится в этом туре РФПЛ? У нас есть ответ

Продолжаем баттл между редакцией «Бомбардира» и участниками Конкурса прогнозов.

Девятикратный призер Конкурса прогнозов Валентин Valentin18 Валентинов против редактора «Бомбардира» Данила Замалетдинова.

«Рубин» – »Ростов»

В.В. Прогноз – 1:1. После кубковой неудачи «Спартака» Рубин потерял все шансы на выход в Лигу Европы. А «Ростов» в прошлом туре наконец-то смог одержать первую победу под руководством Карпина, хоть и над явным аутсайдером. Думаю, более нуждающийся в очках «Ростов» сможет навязать казанцам борьбу и не проиграет.

Д.З. Прогноз – 0:1. «Ростов» только вышел из зоны вылета, и терять очки им опасно. «Рубину» никакие задачи решать не нужно, он плотно застрял в середине таблицы. Игра будет скучной.

«Анжи» – «Урал»

В.В. Прогноз – 1:1. «Анжи» стабильно забивает дома. Думаю, этот матч не станет исключением. Тем более каждое потерянное очко грозит махачкалинцам вылетом из зоны стыковых матчей. Конечно, «Урал» показывает более качественный футбол, но мотивированный «Анжи» сделает всe, чтобы зацепиться за очки в этой встрече.

Д.З. Прогноз – 0:2. «Урал» не проигрывает уже больше месяца, а «Анжи» замотан матчами с командами из верхней части таблицы. Вряд ли в игре будет большой перевес в сторону Екатеринбурга, но в итоге «Урал» победит.

«СКА-Хабаровск» – «Динамо»

В.В. Прогноз – 0:2. От зоны стыков «Динамо» отделяют всего два очка, а «СКА-Хабаровск» уже потерял все шансы на то, чтобы остаться в Премьер-лиге. После игр с «Локомотивом» и «Зенитом» хабаровчане будут удобным соперником для москвичей, а три очка полученные в этой встрече позволят «Динамо» оторваться от ближайших преследователей.

Д.З. Прогноз – 0:2. В апреле в «Динамо» были очень сложные матчи и много потерянных очков. В матче против СКА надо отыгрываться.

«Арсенал» – «Зенит»

В.В. Прогноз – 1:2. «Зенит» продолжает бороться за место в Лиге Чемпионов. Победа над «Динамо» позволила питерцам упрочить свои позиции. Игра с «Арсеналом» однозначно не будет простой для «Зенита», но при низкой мотивации туляки вряд ли смогут что-то противопоставить команде Манчини.

Д.З. Прогноз – 1:3. Жду борьбы, но с очевидным преимуществом «Зенита» У Питера не только лучше физика, но и сильнее мотивация. Но вообще надеюсь, что игру будет интересно смотреть, в этом туре таких матчей мало.

ЦСКА – «Краснодар»

В.В. Прогноз – 2:1. Очень важный матч для обеих команд. Со сменой тренера игра «Краснодара» преобразилась, но отсутствие Смолова может стать для «быков» фатальным. ЦСКА же продолжает играть в бешеном ритме, проводя по две игры в неделю, но даже так выглядит фаворитом. «Краснодар» вполне может забить гол уставшему ЦСКА, однако этого не хватит для победы.

Д.З. Прогноз – 2:1. ЦСКА и «Краснодар» редко забивают друг другу больше трех голов. Здесь матч тура и у команд разница только в одно очко, поэтому раскрывать оборону никто не будет. Время реализовывать сложные тактически наработки, если такие есть.

«Тосно» – «Амкар»

В.В. Прогноз – 1:1. И «Тосно», и «Амкар» провели тяжелые игры в середине недели, так что нас ждeт матч двух уставших команд с малым количеством голов. Здесь трудно отдать кому-либо предпочтение, случайный гол вполне может решить исход встречи, но я остановлю свой выбор на ничьей, как на более закономерном результате.

Д.З. Прогноз – 0:1. «Тосно» с шумом выбил «Спартак» из Кубка России, но очень устал – играли долго, до пенальти. «Амкар» мало чем превосходит соперника, но, видимо, именно этот матча выиграет.

«Локомотив» – «Уфа»

В.В. Прогноз – 2:0. «Локомотив» продолжает бросать из стороны в сторону. Когда, казалось бы, заветное чемпионство уже в руках, железнодорожники снова показывают невнятную игру. «Уфа» уже доказала всем, что может на равных биться с командами из первой пятерки, но, к сожалению, борьба за выход в еврокубки для них окончена. «Локомотив» же наоборот будет сверхмотивирован: им нужно побеждать здесь и сейчас, ведь дальше их ждут куда более грозные соперники в лице «Краснодара» и «Зенита».

Д.З. Прогноз – 2:2. «Локомотив», отрываясь от «Спартака», вылетает навстречу чемпионству, и крепкая «Уфа» у него на пути – интересное испытание. Кажется, что здесь надломить соперника у команды Семина не выйдет, и очки «Локомотив» потеряет.

«Спартак» – «Ахмат»

В.В. Прогноз – 3:1. После фантасмагоричного поражения в полуфинале кубка от «Тосно» »Спартак» обязан побеждать. Тем более что «Ахмат» также проводил довольно сложный матч в середине недели против «Локомотива». Верю, что безвыигрышная серия «Спартака» не продлится до трех матчей, и москвичи наконец-то порадуют своих болельщиков победой и обилием голов!

Д.З. Прогноз – 2:1. «Спартаку» сейчас тяжело, но это и дает больше мотивации на результат. «Ахмату» в общем-то уже все равно, какой показывать результат. Но борьба с довольно принципиальным соперником все равно будет.

26-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 12:11

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 167:194

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org