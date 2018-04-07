Что случится в этом туре РФПЛ? У нас есть ответ

Продолжаем баттл редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

Шестикратный призер Конкурса прогнозов Дмитрий DeMoN-FCMU Чебанов против редактора новостной ленты Антона Мелентьева.

«СКА-Хабаровск» – «Амкар»

Дмитрий Чебанов. Прогноз – 0:2. После утверждения Вадима Евсеева главным тренером «Амкар» встряхнулся и одержал важную победу над «Локомотивом». Думаю, на этом они не остановятся и постараются взять очередные три очка. У «СКА-Хабаровска», наоборот, как-то все беспросветно, игра не клеится, да и безголевая серия составляет уже пяьб матчей.

Антон Мелентьев. Прогноз – 0:2. Хабаровчане идут на последнем месте и вряд ли уже сумеют спастись от вылета в отличии от пермяков. Команде Вадима Евсеева три очка нужнее. Тем более, после триумфа в нашумевшем матче с «Локомотивом» в прошлом туре ситуация просто обязывает «Амкар» побеждать.

«Рубин» – «Ахмат»

Д.Ч. Прогноз – 1:0. На мой взгляд, играют две крайне нестабильные команды. После возобновления РФПЛ «Рубин» набрал всего два очка, а «Ахмат» даже этим похвастаться не может. Думаю, матч будет боевым с обилием борьбы в центре поля и с небольшим количеством опасных моментов. Предположу, что «Рубин» выиграет с минимальным счетом.

А.М. Прогноз – 1:1. Казанцы и грозненцы находятся рядом в турнирной таблице, поэтому было бы разумно предположить, что силы команд на данный момент равны. Немного смущает лишь тот факт, что «Ахмат» победил «Рубин» в последних пяти очных матчах. Тем не менее, все же рискну поставить на ничью.

«Зенит» – «Краснодар»

Д.Ч. Прогноз – 2:1. «Зенит» постепенно обретает форму и находит свою игру. Набор трех очков позволит им подняться в зону ЛЧ (по крайней мере, до понедельника) и уйти в отрыв от «Краснодара». А вот от «быков» после ухода Шалимова можно ожидать чего угодно. Честно говоря, сложный для прогнозирования матч, но предположу, что выиграет «Зенит».

А.М. Прогноз – 2:1. Петербуржцы и краснодарцы не слишком ударно провели стартовый отрезок весенней части чемпионата. «Быки» не могут победить на протяжении трех туров. Последняя ничья с «Анжи» и вовсе стоила Игорю Шалимову места главного тренера. Положение Роберто Манчини так же нельзя назвать устойчивым: четвертое место это явно не то, чего ожидало руководство от итальянца перед началом сезона. Думаю, и те, и другие постараются исправить ситуацию в очном матче, но, думаю, победит все же «Зенит», которому должны помочь родные стены и свои болельщики.

«Арсенал» – «Уфа»

Д.Ч. Прогноз – 1:1. Матч между соседями по таблице, у которых даже разница забитых и пропущенных мячей одинаковая. «Арсенал» очень неплохо играет дома. А «Уфа» – крепкая команда с хорошим тренером. На мой взгляд, матч закончится боевой ничьей.

А.М. Прогноз – 0:2. Обе команды очень неплохо проводят нынешний сезон, претендуя даже на попадание в еврокубки. Туляки на глазах у собственных болельщиков наверняка захотят реабилитироваться за поражение в прошлом туре. Однако «Уфа» является не слишком удобным соперником для «оружейников», обыграв их четырежды в последних пяти поединках. Считаю, предстоящий матч также не должен стать исключением.

«Тосно» – «Урал»

Д.Ч. Прогноз – 0:0. «Тосно» борется за выживание. Для них каждое набранное очко – на вес золота. «Урал» в более комфортной обстановке, но до 13-го места не так уж и далеко. Предположу, что соперники наберут по баллу, а матч закончится безголевой ничьей.

А.М. Прогноз – 0:2. Екатеринбуржцы не испытали особых проблем с командой Дмитрия Парфенова в первом круге. А учитывая кадровые потери «Тосно» в зимнее межсезонье и место в турнирной таблице, не вижу причин, по которым «Урал» может потерять очки в воскресенье.

«Локомотив» – «Ростов»

Д.Ч. Прогноз – 2:0. После увесистой оплеухи от «Атлетико» и проигрыша «Амкару» «Локомотив» попробует встать на победные рельсы. Иначе долгожданное чемпионство может уплыть. «Ростов», на мой взгляд, – очень сложный соперник, но Семин знает, как играть с такими оппонентами. Думаю, победа будет за «Локо».

А.М. Прогноз – 0:0. Железнодорожники проиграли «Амкару» в прошлом туре и вряд ли захотят допускать вторую осечку подряд. Ростовчане, в свою очередь, пока не выигрывали весной и также намерены добыть первую победу. Примечателен тот факт, что «Локомотив» не смог обыграть желто-синих в двух последних домашних встречах. Поэтому, думаю, есть основания, что матч завершится вничью.

«Анжи» – «Спартак»

Д.Ч. Прогноз – 1:2. После зимнего перерыва «Анжи» стал смотреться веселее и забивает в каждом туре. Думаю, они могут доставить немало проблем сопернику. Но, мне кажется, что «Спартак» с этими проблемами справится, одержит победу и продолжит преследовать «Локомотив».

А.М. Прогноз – 0:3. В этой паре все предельно ясно. Красно-белые находятся в погоне за лидирующим «Локомотивом» и просто обязаны брать очередные три очка. Тем более, что команда Массимо Карреры выиграла три матча из четырех после зимнего перерыва и набрала очень приличный ход. Учитывая разницу в классе команд, можно уверенно сказать, что «Спартак» победит в Махачкале.

ЦСКА – «Динамо»

Д.Ч. Прогноз – 2:1. «Динамо» на данный момент смотрится очень неплохо. Последний раз бело-голубые проигрывали 24 ноября, беспроигрышная серия составляет пять матчей. Но, думаю, именно ЦСКА эту серию прервет и выиграет матч. Борьба за тройку предстоит нешуточная, и армейцы сделают все, чтобы взять три балла.

А.М. Прогноз – 0:0. Армейцы в четверг провели матч в Лиге Европы, что не может не сказаться на их физическом состоянии. Если смотреть на таблицу, то ЦСКА выглядит фаворитом, но есть один нюанс: на своем поле красно-синие выиграли у «Динамо» лишь одну из восьми последних встреч. Пожалуй, бело-голубые как минимум не проиграют.

24-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 12:6

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 144:167

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org