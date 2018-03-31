Что случится в этом туре РФПЛ? Мы точно знаем ответ

Продолжается состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

Призер масс-старта-18 Сергей Спартак10000 Пономарев против главного прогнозиста «Бомбардира» Евгения Найданова.

«Амкар» – «Локомотив»

Сергей Пономарев. Прогноз – 0:1. «Амкар», пожалуй, самый неудобный соперник для всех команд в верхней части таблицы. Команда борется за возможность остаться в РФПЛ. Подопечные Семина как никогда близки к золотым медалям, и это заставит «Локомотив» идти вперед, а «Амкар» больше времени проводить в обороне.

Евгений Найданов. Прогноз – 0:0. Все будут ставить на уверенную победу «Локо», а я рискну и возьму ничейку. «Амкар» сейчас похож на раненого зверя, терять которому абсолютно нечего. Кстати, в трех последних очных встречах ничейный исход был зафиксирован аж два раза.

«Ахмат» – «СКА-Хабаровск»

С.П. Прогноз – 2:0. В этой паре отдаю предпочтение хозяевам, потому что «Ахмат» неплохо играет дома. Да и очки команде нужны, чтобы обезопасить себя от зоны переходных матчей. Армейцы же – явные аутсайдеры.

Е.Н. Прогноз – 2:0. Хабаровская команда на дне и не может выиграть с сентября прошлого года. Грозненцам хватит и двух голов.

«Динамо» – «Арсенал»

С.П. Прогноз – 1:1. «Динамо» в последних играх с приходом Дмитрия Хохлова на пост главного тренера показывает добротный футбол – чего стоит ничья с «Краснодаром». Команда выбралась на 12-е место и на этом не собирается останавливаться. Соперники достойны друг друга – отсюда ничья.

Е.Н. Прогноз – 1:1. На данный момент примерно равные по классу команды. Москвичи круто усилились в зимнее трансферное окно, а туляки имеют в составе форварда с зарплатой 3,8 миллиона евро в год (в предыдущем матче этот герой сделал дубль).

«Спартак» – «Тосно»

С.П. Прогноз – 2:0. Каждая команда РФПЛ особенно из нижней части таблицы на матчи со «Спартаком» выходит с особым настроем. Матч с армейцами из Хабаровска – тому подтверждение. «Спартаку» будет не хватать Зобнина, но, надеюсь, Каррера справится с этой потерей. «Спартаку» нельзя терять очки, чтобы продолжить чемпионскую гонку. Но не стоит забывать про оборону, чтобы не получилось так, как в первом круге.

Е.Н. Прогноз – 2:0. В игре первого круга красно-белые выигрывали со счетом 2:0, но в концовке упустили победу, пропустив два гола от Маркова и Заболотного. Оба нападающих за «Тосно» больше не играют.

«Урал» – «Рубин»

С.П. Прогноз – 1:2. Встречаются соседи по турнирной таблице. «Урал» неплохо играет дома, но рискну предположить, что команде Бердыева по силам взять три очка в Екатеринбурге.

Е.Н. Прогноз – 1:1. За всю историю команды провели между собой 11 официальных матчей, но ни разу не играли вничью. Время пришло!

«Уфа» – «Зенит»

С.П. Прогноз – 1:1. Скажу честно, игра «Уфы» очень нравится. В этом сезоне команда как никогда близка к зоне еврокубков. Матч с «Краснодаром» показал, что клуб борется с первой до последней минуты. «Зенит» в последнее время не показывает тот футбол, в который команда умеет играть. Да, в еврокубках «Зенит» хорош, а вот во внутреннем чемпионате команда буксует на месте. Думаю, будет боевая ничья.

Е.Н. Прогноз – 0:1. Петербуржцам кровь из носу нужно выигрывать, иначе уплывет не только чемпионство, но и место в Лиге чемпионов. Команда Семака поборется, но все же уступит.

«Краснодар» – «Анжи»

С.П. Прогноз – 3:0. Домашнее поражение «Краснодара» от «Уфы» заставит команду Игоря Шалимова реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Да и «Краснодар» борется за место в Лиге Чемпионов. «Aнжи» – явный аутсайдер в этой паре.

Е.Н. Прогноз – 2:0. Смолов хочет в топ-клуб, Смолов будет забивать. Ожидаю увидеть уверенную победу «быков».

«Ростов» – ЦСКА

С.П. Прогноз – 1:2. В этом матче предпочтение отдаю команде Гончаренко. Армейцы из Москвы показали, что могут выигрывать в гостях не только в чемпионате, но и еврокубках. Что касается «Ростова», Карпину пока не удается найти взаимопонимание с игроками, и это показал матч в Туле.

Е.Н. Прогноз – 0:1. Валера не верим! Под руководством нового специалиста ростовчане пока не выиграли ни одного матча. ЦСКА же победил во всех встречах весенней части розыгрыша чемпионата России.

23-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 5:2

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 132:161

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org