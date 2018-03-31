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    Что случится в этом туре РФПЛ? Мы точно знаем ответ

    31 марта 2018
    Продолжается состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов.

    Призер масс-старта-18 Сергей Спартак10000 Пономарев против главного прогнозиста «Бомбардира» Евгения Найданова.

    «Амкар» – «Локомотив»

    Сергей Пономарев. Прогноз – 0:1. «Амкар», пожалуй, самый неудобный соперник для всех команд в верхней части таблицы. Команда борется за возможность остаться в РФПЛ. Подопечные Семина как никогда близки к золотым медалям, и это заставит «Локомотив» идти вперед, а «Амкар» больше времени проводить в обороне.

    Евгений Найданов. Прогноз – 0:0. Все будут ставить на уверенную победу «Локо», а я рискну и возьму ничейку. «Амкар» сейчас похож на раненого зверя, терять которому абсолютно нечего. Кстати, в трех последних очных встречах ничейный исход был зафиксирован аж два раза.

    «Ахмат» – «СКА-Хабаровск»

    С.П. Прогноз – 2:0. В этой паре отдаю предпочтение хозяевам, потому что «Ахмат» неплохо играет дома. Да и очки команде нужны, чтобы обезопасить себя от зоны переходных матчей. Армейцы же – явные аутсайдеры.

    Е.Н. Прогноз – 2:0. Хабаровская команда на дне и не может выиграть с сентября прошлого года. Грозненцам хватит и двух голов.

    «Динамо» – «Арсенал»

    С.П. Прогноз – 1:1. «Динамо» в последних играх с приходом Дмитрия Хохлова на пост главного тренера показывает добротный футбол – чего стоит ничья с «Краснодаром». Команда выбралась на 12-е место и на этом не собирается останавливаться. Соперники достойны друг друга – отсюда ничья.

    Е.Н. Прогноз – 1:1. На данный момент примерно равные по классу команды. Москвичи круто усилились в зимнее трансферное окно, а туляки имеют в составе форварда с зарплатой 3,8 миллиона евро в год (в предыдущем матче этот герой сделал дубль).

    «Спартак» – «Тосно»

    С.П. Прогноз – 2:0. Каждая команда РФПЛ особенно из нижней части таблицы на матчи со «Спартаком» выходит с особым настроем. Матч с армейцами из Хабаровска – тому подтверждение. «Спартаку» будет не хватать Зобнина, но, надеюсь, Каррера справится с этой потерей. «Спартаку» нельзя терять очки, чтобы продолжить чемпионскую гонку. Но не стоит забывать про оборону, чтобы не получилось так, как в первом круге.

    Е.Н. Прогноз – 2:0. В игре первого круга красно-белые выигрывали со счетом 2:0, но в концовке упустили победу, пропустив два гола от Маркова и Заболотного. Оба нападающих за «Тосно» больше не играют.

    «Урал» – «Рубин»

    С.П. Прогноз – 1:2. Встречаются соседи по турнирной таблице. «Урал» неплохо играет дома, но рискну предположить, что команде Бердыева по силам взять три очка в Екатеринбурге.

    Е.Н. Прогноз – 1:1. За всю историю команды провели между собой 11 официальных матчей, но ни разу не играли вничью. Время пришло!

    «Уфа» – «Зенит»

    С.П. Прогноз – 1:1. Скажу честно, игра «Уфы» очень нравится. В этом сезоне команда как никогда близка к зоне еврокубков. Матч с «Краснодаром» показал, что клуб борется с первой до последней минуты. «Зенит» в последнее время не показывает тот футбол, в который команда умеет играть. Да, в еврокубках «Зенит» хорош, а вот во внутреннем чемпионате команда буксует на месте. Думаю, будет боевая ничья.

    Е.Н. Прогноз – 0:1. Петербуржцам кровь из носу нужно выигрывать, иначе уплывет не только чемпионство, но и место в Лиге чемпионов. Команда Семака поборется, но все же уступит.

    «Краснодар» – «Анжи»

    С.П. Прогноз – 3:0. Домашнее поражение «Краснодара» от «Уфы» заставит команду Игоря Шалимова реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Да и «Краснодар» борется за место в Лиге Чемпионов. «Aнжи» – явный аутсайдер в этой паре.

    Е.Н. Прогноз – 2:0. Смолов хочет в топ-клуб, Смолов будет забивать. Ожидаю увидеть уверенную победу «быков».

    «Ростов» – ЦСКА

    С.П. Прогноз – 1:2. В этом матче предпочтение отдаю команде Гончаренко. Армейцы из Москвы показали, что могут выигрывать в гостях не только в чемпионате, но и еврокубках. Что касается «Ростова», Карпину пока не удается найти взаимопонимание с игроками, и это показал матч в Туле.

    Е.Н. Прогноз – 0:1. Валера не верим! Под руководством нового специалиста ростовчане пока не выиграли ни одного матча. ЦСКА же победил во всех встречах весенней части розыгрыша чемпионата России.

    23-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 5:2

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 132:161

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 1 апреля 2018, 22:23

      Итоговый счет:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 144:167

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 1 апреля 2018, 22:20

      Сергей Спартак10000 Пономарев VS Евгений Найданов счет 6 - 12
      «Амкар» – «Локомотив» - 2-1 @ 0-1 ( 0 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Ахмат» – «СКА-Хабаровск» - 0-0 @ 2-0 ( 0 ) --- 2-0 ( 0 )
      «Динамо» – «Арсенал» - 2-1 @ 1-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Тосно» - 2-1 @ 2-0 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )
      «Урал» – «Рубин» - 1-1 @ 1-2 ( 0 ) --- 1-1 ( 4 )
      «Уфа» – «Зенит» - 1-2 @ 1-1 ( 0 ) --- 0-1 ( 3 )
      «Краснодар» – «Анжи» - 1-1 @ 3-0 ( 0 ) --- 2-0 ( 0 )
      «Ростов» – ЦСКА - 1-2 @ 1-2 ( 4 ) --- 0-1 ( 3 )

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 31 марта 2018, 22:04

      Сергей Спартак10000 Пономарев VS Евгений Найданов счет 2 - 2

      «Амкар» – «Локомотив» - 2-1 @ 0-1 ( 0 ) --- 0-0 ( 0 )
      «Ахмат» – «СКА-Хабаровск» - 0-0 @ 2-0 ( 0 ) --- 2-0 ( 0 )
      «Динамо» – «Арсенал» - 2-1 @ 1-1 ( 0 ) --- 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – «Тосно» - 2-1 @ 2-0 ( 2 ) --- 2-0 ( 2 )

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 31 марта 2018, 19:35

      Спартак желаю только победы.

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 31 марта 2018, 12:30

      Спартак,Удачи !!!!

      6
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 31 марта 2018, 11:59

      амкар-локо 0-1 ахмат-хабаровск 3-0 динамо-арсенал 1-3 спартак -тосно 0-0 урал -рубин 2-1 уфа-зенит 0-0 краснодар- анжи 4-0 ростов- цска 1-0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 31 марта 2018, 10:38

      Николай! Поправьте ошибку:
      "23-й тур:
      «Бомбардир» – Прогнозисты – 2:5"
      Счет 5:2 в вашу пользу) Этот матч еще доиграем 18.04.

      И итоговый счет будет, исходя из этого, другим:

      «Бомбардир» – Прогнозисты – 132:161

      2
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      Рейтинг: +91

      Godric > Zenit-84 31 марта 2018, 10:56

      Исправили. Спасибо!

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Godric 31 марта 2018, 11:22

      Спасибо, Александр! Нам чужого не надо! Заработаем сами!))

      1
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 31 марта 2018, 10:17

      мда тут разницу конечно будут делать детали

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