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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    2 апреля 2018
    Узнайте всех жертв популярного телекомментатора.

    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Фото: Global Look Press

    Рейтинг: 3 Голосов: 13
    Комментарии54
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      Рейтинг: +19

      Wwis 19 августа 2021, 15:11

      тест не загрузился.

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      Рейтинг: +6919

      sochi-2013 28 февраля 2020, 11:47

      Кого может оскорбить мешок навоза? Чтобы кого-то оскорбить, надо самому что-то из себя представлять!

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      Рейтинг: +96

      Накатикауебука 22 июля 2019, 00:13

      Летить Вуткинъ))) А с ним Гусев и Дроздов.)))

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      Рейтинг: +437

      andr2112 31 декабря 2018, 20:52

      Нормально. Но не очень. Так что снега вам – прямо до июня.

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      Рейтинг: +301

      Konyshev_RW 2 ноября 2018, 23:01

      Отлично. Но Уткин сравнил бы ваш результат с чемпионством «Лестера»
      Отлично.
      ваш результат 100% createdByPart2 Угадайте, кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 20 августа 2018, 12:13

      ваш результат 100% createdByPart2 Угадайте, кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

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      Рейтинг: +227

      RdAMR10 5 августа 2018, 14:47

      Отлично. Но Уткин сравнил бы ваш результат с чемпионством «Лестера» 82%

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      Рейтинг: +73

      larrrin 10 мая 2018, 03:58

      76%, прекрасный троллинг.

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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 6 мая 2018, 00:55

      56%. Нормально. Но не очень. Так что снега вам – прямо до июня.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 5 мая 2018, 08:39

      Утка птица вроде не большая, но гадит как корова как видно.

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