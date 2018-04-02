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Узнайте всех жертв популярного телекомментатора.
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Фото: Global Look Press
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Фото: Global Look Press
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Кого может оскорбить мешок навоза? Чтобы кого-то оскорбить, надо самому что-то из себя представлять!
Летить Вуткинъ))) А с ним Гусев и Дроздов.)))
Отлично. Но Уткин сравнил бы ваш результат с чемпионством «Лестера»
Отлично.
ваш результат 100% createdByPart2 Угадайте, кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
ваш результат 100% createdByPart2 Угадайте, кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
76%, прекрасный троллинг.
56%. Нормально. Но не очень. Так что снега вам – прямо до июня.
Утка птица вроде не большая, но гадит как корова как видно.