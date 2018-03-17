«Спартак» снова много забивает на последних минутах

Мы посчитали, сколько голов забито в последние 15 минут и как они повлияли на итоговые результаты.

5-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Арсенал» – 2:0

Гол: Зе Луиш (84)

Результат: укрепил победу

«Спартак» контролировал ход игры с туляками, и гол африканца на 84-й минуте ни на что уже не влиял.

7-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Локомотив» – 3:4

Гол: Промес (90+)

Результат: менее крупное поражение

Здесь чемпион все растерял по ходу второго тайма. Промес забивал уже при счете 2:4, так что вытащить игру его гол не смог.

11-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Анжи» – 2:2

Гол: Мельгарехо (90+)

Результат: ничья (+1 очко)

«Спартак» уверенно контролировал ход игры, но вдруг пропустил два гола за четыре минуты. Забитый мяч парагвайца на последних минутах помог спасти ничью.

3-й тур ЛЧ, «Спартак» – «Севилья» – 5:1

Гол: Промес (90+)

Результат: укрепил победу

В самом громком по результату матче «Спартака» Массимо Карреры гол в концовке уже на результат не влиял. Но сделал победу еще более красивой.

1/8 КР, «Спартак» – «Спартак-Нальчик» – 5:2

Голы: автогол (81), Кутепов (89)

Результат: укрепили победу

Оба гола состоялись уже после счета 3:2, и «Спартак» контролировал ход матча.

4-й тур ЛЧ, «Севилья» – «Спартак» – 2:1

Гол: Зе Луиш (78)

Результат: менее крупное поражение

Гол был забит при счете 0:2 и подарил надежду на ничью. Сбыться ей было не суждено.

16-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Уфа» – 3:1

Гол: Луис Адриано (79)

Результат: укрепил победу

Бразилец установил окончательный счет, забив при 2:1.

17-й тур РФПЛ, «Краснодар» – «Спартак» – 1:4

Голы: Луис Адриано (86), Промес (90)

Результат: укрепили победу

В последнюю десятиминутку состоялось сразу три гола – два из них забил «Спартак», один – «Краснодар». Так что голы в последние минуты повлияли только на счет, но не на исход.

5-й тур ЛЧ, «Спартак» – «Марибор» – 1:1

Гол: Зе Луиш (82)

Результат: мог стать победным, но не получилось

Когда казалось, что у «Спартака» слишком мало шансов, чтобы выиграть, Зе Луиш все-таки заковырял мяч в ворота. Когда казалось, что у «Марибора» не осталось времени – он все-таки сравнял.

18-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Зенит» – 3:1

Гол: Пашалич (90+)

Результат: укрепил победу

«Открытие Арена» была в экстазе после гола Пашалича на 98-й минуте, но к этому времени «Спартак» вел 2:1.

19-й тур РФПЛ, «Арсенал» – «Спартак» – 0:1

Гол: Глушаков (90)

Результат: принес победу (+2 очка)

Это первый победный гол в сезоне, забитый на последних минутах. На тяжелом поле и в жуткую погоду, но «Спартак» дотерпел в Туле.

20-й тур РФПЛ, «Спартак» – ЦСКА – 3:0

Гол: Пашалич (90+)

Результат: укрепил победу

Опять Пашалич и опять 98-я минута. С той лишь разницей, что у ЦСКА, в отличие от «Зенита», к этому времени вообще не осталось никаких шансов отыграться.

1/16 ЛЕ, «Атлетик» – «Спартак» – 1:2

Гол: Мельгарехо (85)

Результат: принес победу

Гол и правда оказался победным, только счастья не принес – «Спартак» все равно вылетел из Лиги Европы.

22-й тур РФПЛ, «Спартак» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

Гол: Фернандо (90)

Результат: принес победу (+2 очка)

Это свежо в памяти, 40+ ударов и гол Фернандо на последней минуте после чудесно выполненного штрафного.

23-й тур РФПЛ, «Рубин» – «Спартак» – 1:2

Гол: Луис Адриано (81)

Результат: принес победу (+2 очка)

И еще одна победа благодаря голу в концовке. Как только «Спартак» перестал пропускать под занавес матча, посыпались и очки.

Итого: в нынешнем сезоне РФПЛ голы «Спартака», начиная с 75-й минуты, принесли клубу семь очков. Всего за этот промежуток времени забито 17 мячей. Если считать пропущенные голы, то потери все равно велики – целых десять баллов. В ту же статистику – еще минус два очка в Лиге чемпионов из-за гола в гостях от «Марибора».

Фото: Наталия Кондратенко, РФПЛ, ФК «Спартак»