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    «Спартак» снова много забивает на последних минутах

    17 марта 2018
    Мы посчитали, сколько голов забито в последние 15 минут и как они повлияли на итоговые результаты.

    5-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Арсенал» – 2:0

    Гол: Зе Луиш (84)

    Результат: укрепил победу

    «Спартак» контролировал ход игры с туляками, и гол африканца на 84-й минуте ни на что уже не влиял.

    7-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Локомотив» – 3:4

    Гол: Промес (90+)

    Результат: менее крупное поражение

    Здесь чемпион все растерял по ходу второго тайма. Промес забивал уже при счете 2:4, так что вытащить игру его гол не смог.

    11-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Анжи» – 2:2

    Гол: Мельгарехо (90+)

    Результат: ничья (+1 очко)

    «Спартак» уверенно контролировал ход игры, но вдруг пропустил два гола за четыре минуты. Забитый мяч парагвайца на последних минутах помог спасти ничью.

    3-й тур ЛЧ, «Спартак» – «Севилья» – 5:1

    Гол: Промес (90+)

    Результат: укрепил победу

    В самом громком по результату матче «Спартака» Массимо Карреры гол в концовке уже на результат не влиял. Но сделал победу еще более красивой.

    1/8 КР, «Спартак» – «Спартак-Нальчик» – 5:2

    Голы: автогол (81), Кутепов (89)

    Результат: укрепили победу

    Оба гола состоялись уже после счета 3:2, и «Спартак» контролировал ход матча.

    4-й тур ЛЧ, «Севилья» – «Спартак» – 2:1

    Гол: Зе Луиш (78)

    Результат: менее крупное поражение

    Гол был забит при счете 0:2 и подарил надежду на ничью. Сбыться ей было не суждено.

    16-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Уфа» – 3:1

    Гол: Луис Адриано (79)

    Результат: укрепил победу

    Бразилец установил окончательный счет, забив при 2:1.

    17-й тур РФПЛ, «Краснодар» – «Спартак» – 1:4

    Голы: Луис Адриано (86), Промес (90)

    Результат: укрепили победу

    В последнюю десятиминутку состоялось сразу три гола – два из них забил «Спартак», один – «Краснодар». Так что голы в последние минуты повлияли только на счет, но не на исход.

    5-й тур ЛЧ, «Спартак» – «Марибор» – 1:1

    Гол: Зе Луиш (82)

    Результат: мог стать победным, но не получилось

    Когда казалось, что у «Спартака» слишком мало шансов, чтобы выиграть, Зе Луиш все-таки заковырял мяч в ворота. Когда казалось, что у «Марибора» не осталось времени – он все-таки сравнял.

    18-й тур РФПЛ, «Спартак» – «Зенит» – 3:1

    Гол: Пашалич (90+)

    Результат: укрепил победу

    «Открытие Арена» была в экстазе после гола Пашалича на 98-й минуте, но к этому времени «Спартак» вел 2:1.

    19-й тур РФПЛ, «Арсенал» – «Спартак» – 0:1

    Гол: Глушаков (90)

    Результат: принес победу (+2 очка)

    Это первый победный гол в сезоне, забитый на последних минутах. На тяжелом поле и в жуткую погоду, но «Спартак» дотерпел в Туле.

    20-й тур РФПЛ, «Спартак» – ЦСКА – 3:0

    Гол: Пашалич (90+)

    Результат: укрепил победу

    Опять Пашалич и опять 98-я минута. С той лишь разницей, что у ЦСКА, в отличие от «Зенита», к этому времени вообще не осталось никаких шансов отыграться.

    1/16 ЛЕ, «Атлетик» – «Спартак» – 1:2

    Гол: Мельгарехо (85)

    Результат: принес победу

    Гол и правда оказался победным, только счастья не принес – «Спартак» все равно вылетел из Лиги Европы.

    22-й тур РФПЛ, «Спартак» – «СКА-Хабаровск» – 1:0

    Гол: Фернандо (90)

    Результат: принес победу (+2 очка)

    Это свежо в памяти, 40+ ударов и гол Фернандо на последней минуте после чудесно выполненного штрафного.

    23-й тур РФПЛ, «Рубин» – «Спартак» – 1:2

    Гол: Луис Адриано (81)

    Результат: принес победу (+2 очка)

    И еще одна победа благодаря голу в концовке. Как только «Спартак» перестал пропускать под занавес матча, посыпались и очки.

    Итого: в нынешнем сезоне РФПЛ голы «Спартака», начиная с 75-й минуты, принесли клубу семь очков. Всего за этот промежуток времени забито 17 мячей. Если считать пропущенные голы, то потери все равно велики – целых десять баллов. В ту же статистику – еще минус два очка в Лиге чемпионов из-за гола в гостях от «Марибора».

    Фото: Наталия Кондратенко, РФПЛ, ФК «Спартак»

    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Комментарии18
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      Рейтинг: +195

      Colonist 20 марта 2018, 13:02

      Это Спартак! Этим все сказано.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 19 марта 2018, 07:16

      это говорит о том что Спартак единственная команда лиги которая борется до последней секунды поэтому бог благотворит тех кто добивается своей цели

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 11:22

      удача, класс, мастерство и большое желание добиться максимума!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 18 марта 2018, 11:01

      Когда Спартак на последних минутах играет в ничью, то велика вероятность, что он вырвет победу...но когда ведёт 2:0 при полном преимуществе в первом тайме, то тут есть причины для беспокойства!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100748

      zigbert 18 марта 2018, 10:52

      Это похоже на чемпионский характер.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 18 марта 2018, 10:45

      это уже какая-то закономернность

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 18 марта 2018, 10:11

      +++

      1
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      Рейтинг: +1969

      Niko 18 марта 2018, 08:53

      Любопытно было бы ещё сравнение с прошлым годом провести

      2
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 18 марта 2018, 08:42

      не забивает на последних минутах, а дожимает соперника! кто эти статьи сочиняет?

      0
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      Рейтинг: +11

      исянов > Koshkin@myshkyn 18 марта 2018, 12:08

      и что, это значит, что он не забивает на последних минутах? бросай бухать и колоться

      1
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn > исянов 18 марта 2018, 18:18

      чего?)))

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 18 марта 2018, 08:20

      Молодцы, это уже похоже на класс

      4
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