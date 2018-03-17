Что случится в этом туре РФПЛ? Мы точно знаем ответ

Состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов продолжается.

Трехкратный призер Конкурса прогнозов Дмитрий Dimanch ik Осипов против выпускающего редактора Михаила Морозова.

«СКА-Хабаровск» – «Урал» – 0:3

Дмитрий Осипов. Прогноз – 1:2. Предполагаю, что обе команды отличатся. «СКА-Хабаровск», как и «Урал», давно не выигрывал, но екатеринбургский клуб поопытнее. Думаю, что «Урал» все-таки выиграет с минимальной разницей.

Михаил Морозов. Прогноз – 1:1. Тяжело находить мотивацию команде, у которой «минус десять» до зоны стыков за восемь туров до конца. Но матч с «Уралом» – едва ли не последний шанс для хабаровчан рвануть выше, чтобы хоть как-то еще продолжать бороться за место в элите. Серия из восьми поражений, наконец, должна прерваться, ведь и сам «Урал» по весне выглядит невнятно. Но победу кому-либо отдать непросто – исполнители слабоваты.

«Арсенал» – «Ростов» – 2:2

Д.О. Прогноз – 1:0. «Ростов» при Карпине перестраивается, в том время как «Арсенал» чувствует себя неплохо. В родных стенах «канониры» даже обыграли несколько лидеров и крепких команд.

М.М. Прогноз – 1:0. Дзюба против Карпина, вывеска! Из «Спартака» уходил со скандалом – уже им назабивал. С Карпиным, мягко говоря, не дружит, так что и тут мотивация запредельная. Дзюба и есть центральная фигура матча, возможно, быть ему и героем. Тула в целом понравилась больше по первым двум турам весны, у нее и пять из шести матчей на своем поле сыграны на ноль. «Ростов» же на выезде смотрится слабее себя домашнего.

«Краснодар» – «Уфа» – 0:1

Д.О. Прогноз – 2:0. Несмотря на то, что подопечные Семака удачно выступают и занимают довольно-таки высокое место, игры на выезде им не удаются. «Краснодар» же дома играет очень прилично и немало забивает.

М.М. Прогноз – 2:1. Пока конкуренты истязают себя в еврокубках, краснодарский клуб спокойно распределяет силы по чемпионату. Теоретически можно еще и за чемпионство побороться, а уж тем более за место в Лиге чемпионов. Впрочем, дисциплинированная «Уфа» Сергея Семака – не самый удобный соперник для куражного «Краснодара». И все же поставлю на хозяев – дома при хорошей посещаемости они умеют играть мощно. У «Уфы» же статистика из 10 гостевых матчей без побед подряд, к сожалению, – тенденция, которая с годами не меняется.

«Рубин» – «Спартак» – 1:2

Д.О. Прогноз – 1:1. Ожидаю, что матч будет сложный для обеих команд. «Спартак» на хорошем подъеме, но всем известно, насколько сложно увезти три очка из Казани у команды Бердыева.

М.М. Прогноз – 0:1. По результатам – 1:0, 0:3, 1:0 – так Массимо Каррера играл против команд Курбана Бердыева. Тут бы пора случиться и ничьей, но кадровые проблемы «Рубина» угнетают, хотя даже в этом случае Бердыев способен и против отдельно взятого соперника сыграть классно. Видимо, не в этом сезоне, поскольку ничего у казанцев не складывается. «Спартак» сыграет без дисквалифицированного Промеса – тоже вопрос, без лидера, но тот не в форме, а без него красно-белые умели добывать очки. Рискну поставить на более классный «Спартак».

«Анжи» – «Тосно» – 2:0

Д.О. Прогноз – 1:1. Думаю, что матч будет не легче, чем в Казани. Обеим командам нужны очки для сохранения прописки. Вероятнее всего, будет голевая ничья.

М.М. Прогноз – 2:1. На осенний «Тосно» поставил бы не глядя – там и пара форвардов забивала, и в целом команда смотрелась очень симпатично. Сейчас – другой расклад, но у каждого клуба свои проблемы. Матч, считаю, на три результата, он наверняка будет непредсказуемым. В победу «Анжи» верится чуть сильнее – ресурсов у тренера махачкалинцев немножко больше.

«Локомотив» – «Ахмат»

Д.О. Прогноз – 2:0. Москвичи идут к чемпионству и показывают более стабильный футбол, чем соперник. «Ахмату» тоже необходимо очки, дабы обезопаситься от зоны вылета, но вряд ли он сможет составить конкуренцию железнодорожникам.

М.М. Прогноз – 1:0. Помнится, почти на финише сезона-2013/14 «Терек» едва не тормознул «Локомотив», который рвался к чемпионству – тогда поздний дубль Павлюченко принес победу. В пяти последних играх того сезона «Локо» набрал семь очков, но их не хватило даже для зоны ЛЧ. Сейчас как раз именно семь баллов в пяти играх «Локомотиву» хватит для чемпионства в любом случае. Три из них против нынешнего «Ахмата» надо набирать обязательно. Грозненцы упрутся, но не более того.

«Зенит» – «Динамо»

Д.О. Прогноз – 2:0. «Зенит» начал «пробуксовывать», но, несмотря на это, остается претендентом на «золото» и команде нужны победы. Думаю, что в этом матче ее не упустит, несмотря на упорство «Динамо» которому так же необходимы очки.

М.М. Прогноз – 2:0. Два подряд матча против топов динамовцам классно провести не удалось, но, может, получится через один. Впрочем, несмотря на все проблемы у команды Манчини, шансов у гостей мало, слишком уж фатальны их собственные ошибки. Ставить на нынешний «Зенит» весьма рискованно, но едва ли «Динамо» удастся повторить подвиг питерских одноклубников, вспоминая кубковый матч. «Зенит» сильнее, и такие очки терять не должен.

ЦСКА – «Амкар»

Д.О. Прогноз – 0:0. Армейцы находятся в верхней части таблицы, но периодически сталкиваются с огромными проблемами в реализации моментов, «Амкар», же в свою очередь, очень мало пропускает и еще меньше забивает.

М.М. Прогноз – 1:0. Не хотелось бы, чтобы эффект от назначения нового главного тренера в «Амкаре» уже прошел, иначе интриги в матче не видать. Тот «Амкар», что бился в игре с «Локо», был гораздо симпатичнее команды, убитой «Рубином». Истерзанный плотным графиком ЦСКА, вероятно, больше думает об игре с «Краснодаром» в уикэнд, но невероятная живучесть, свойственная армейцам, сыграет свою роль и в этой игре. Жду еще почему-то неожиданного автора победного гола.

26-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 12:11

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 163:192

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org