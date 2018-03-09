Что случится в этом туре РФПЛ? Мы знаем ответ

Состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов продолжается.

Четырехкратный призер Конкурса прогнозов Александр ALeX-161-rus Заправдин против координатора новостной ленты Николая Живоглядова.

«Амкар» – «Арсенал»

Александр Заправдин. Прогноз – 1:1. Думаю, будет ничья. «Амкару» надо набирать очки, чтобы не вылететь. «Арсенал» же пока в этом плане чувствует себя спокойно.

Николай Живоглядов. Прогноз – 0:1. Из «Амкара» ушел Гаджиев, да и вообще не все спокойно. А вот «Арсенал» здорово усилился зимой и, кажется, метит в топ-шесть. Жду гола от Дзюбы.

«Уфа» – «Анжи»

А.З. Прогноз – 2:0. Несмотря на то что «Уфа» вплотную подобралась к еврокубковой зоне, а «Анжи» в зоне вылета, команды разделяют всего восемь очков. Ожидаю уверенную победу подопечных Сергея Семака.

Н.Ж. Прогноз – 2:1. Кажется, «Анжи» вместе со «СКА-Хабаровском» свалится в ФНЛ. У «Уфы» все гораздо лучше и позитивнее. Победа уфимцев.

«Динамо» – «Краснодар»

А.З. Прогноз – 1:2. «Краснодар» уже не первый год идет в лидерах, пора уже и на Лигу чемпионов замахнуться. «Динамо» тоже нужны очки для сохранения прописки в РФПЛ. В упорной борьбе победят южане.

Н.Ж. Прогноз – 1:1. «Динамо» не проигрывает дома уже три матча подряд. «Краснодар» выиграл три последних гостевых матча. Мне кажется, краснодарцы споткнуться в Москве и увезут из столицы только одно очко.

«Тосно» – «Рубин»

А.З. Прогноз – 0:1. Тяжелая игра для соседей по турнирной таблице. Опыт Курбана Бердыева поможет Казани взять три очка.

Н.Ж. Прогноз – 1:1. «Рубин» обновил состав, но на притирку времени у команды было не так много. «Тосно» дико влетает лидерам, однако с равными соперниками берет очки. Думаю, возьмет и в этот раз.

«Ростов» – «Зенит»

А.З. Прогноз – 0:1. Один из самых сложных матчей тура. «Зениту» уже некуда отступать – в случае потери очков «Локо» уже можно будет и не догнать.

Н.Ж. Прогноз – 0:2. Если не побеждать новостроящийся «Ростов», то вообще непонятно, зачем «Зениту» Манчини и куча футболистов, которых итальянец привел с собой. Лига Европы – не оправдание.

«Ахмат» – ЦСКА

А.З. Прогноз – 1:1. В Грозном всем гостям несладко, а с учетом непростого матча ЦСКА с «Лионом» накануне поставлю на результативную ничью.

Н.Ж. Прогноз – 1:1. У ЦСКА как всегда напряженно с кадрами. Кажется, что скоро в оборону Гончаренко выпустит Онопко. Против «Ахмата» в гостях играть сложно. После Лиги Европы – вдвойне. В общем, больше ничьей армейцы из Грозного вряд ли увезут.

«Спартак» – «СКА-Хабаровск»

А.З. Прогноз – 4:0. Безоговорочная победа москвичей над одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ.

Н.Ж. Прогноз – 3:0. «Спартак» остался без Лиги Европы и теперь на максимуме может включиться в погоню за «Локомотивом». Матч со «СКА-Хабаровском» (еще и дома) – шикарная возможность не только забрать три очка, но и порадовать болельщиков качественным футболом и голами.

«Урал» – «Локомотив»

А.З. Прогноз – 0:2. Подопечные Семина близки к чемпионству. Несмотря на тяжелый выезд в Мадрид, жду уверенной победы железнодорожников.

Н.Ж. Прогноз – 0:1. Этому «Локомотиву» просто хочется симпатизировать. Гнать в Екатеринбург после «Атлетико» – такое себе удовольствие. Но возможное чемпионство должно мотивировать железнодорожников с тройной силой. Ставлю на команду Семина.

21-й тур:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 6:14

Итоговый счет:

«Бомбардир» – Прогнозисты – 115:147

Правила подсчета очков:

Точный счет – 4 балла

Точная разность мячей – 3 балла

Точный исход – 2 балла

Фото: rfpl.org