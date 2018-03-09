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    Что случится в этом туре РФПЛ? Мы знаем ответ

    9 марта 2018
    Состязание редакции «Бомбардира» и лучших игроков Конкурса прогнозов продолжается.

    Четырехкратный призер Конкурса прогнозов Александр ALeX-161-rus Заправдин против координатора новостной ленты Николая Живоглядова.

    «Амкар» – «Арсенал»

    Александр Заправдин. Прогноз – 1:1. Думаю, будет ничья. «Амкару» надо набирать очки, чтобы не вылететь. «Арсенал» же пока в этом плане чувствует себя спокойно.

    Николай Живоглядов. Прогноз – 0:1. Из «Амкара» ушел Гаджиев, да и вообще не все спокойно. А вот «Арсенал» здорово усилился зимой и, кажется, метит в топ-шесть. Жду гола от Дзюбы.

    «Уфа» – «Анжи»

    А.З. Прогноз – 2:0. Несмотря на то что «Уфа» вплотную подобралась к еврокубковой зоне, а «Анжи» в зоне вылета, команды разделяют всего восемь очков. Ожидаю уверенную победу подопечных Сергея Семака.

    Н.Ж. Прогноз – 2:1. Кажется, «Анжи» вместе со «СКА-Хабаровском» свалится в ФНЛ. У «Уфы» все гораздо лучше и позитивнее. Победа уфимцев.

    «Динамо» – «Краснодар»

    А.З. Прогноз – 1:2. «Краснодар» уже не первый год идет в лидерах, пора уже и на Лигу чемпионов замахнуться. «Динамо» тоже нужны очки для сохранения прописки в РФПЛ. В упорной борьбе победят южане.

    Н.Ж. Прогноз – 1:1. «Динамо» не проигрывает дома уже три матча подряд. «Краснодар» выиграл три последних гостевых матча. Мне кажется, краснодарцы споткнуться в Москве и увезут из столицы только одно очко.

    «Тосно» – «Рубин»

    А.З. Прогноз – 0:1. Тяжелая игра для соседей по турнирной таблице. Опыт Курбана Бердыева поможет Казани взять три очка.

    Н.Ж. Прогноз – 1:1. «Рубин» обновил состав, но на притирку времени у команды было не так много. «Тосно» дико влетает лидерам, однако с равными соперниками берет очки. Думаю, возьмет и в этот раз.

    «Ростов» – «Зенит»

    А.З. Прогноз – 0:1. Один из самых сложных матчей тура. «Зениту» уже некуда отступать – в случае потери очков «Локо» уже можно будет и не догнать.

    Н.Ж. Прогноз – 0:2. Если не побеждать новостроящийся «Ростов», то вообще непонятно, зачем «Зениту» Манчини и куча футболистов, которых итальянец привел с собой. Лига Европы – не оправдание.

    «Ахмат» – ЦСКА

    А.З. Прогноз – 1:1. В Грозном всем гостям несладко, а с учетом непростого матча ЦСКА с «Лионом» накануне поставлю на результативную ничью.

    Н.Ж. Прогноз – 1:1. У ЦСКА как всегда напряженно с кадрами. Кажется, что скоро в оборону Гончаренко выпустит Онопко. Против «Ахмата» в гостях играть сложно. После Лиги Европы – вдвойне. В общем, больше ничьей армейцы из Грозного вряд ли увезут.

    «Спартак» – «СКА-Хабаровск»

    А.З. Прогноз – 4:0. Безоговорочная победа москвичей над одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ.

    Н.Ж. Прогноз – 3:0. «Спартак» остался без Лиги Европы и теперь на максимуме может включиться в погоню за «Локомотивом». Матч со «СКА-Хабаровском» (еще и дома) – шикарная возможность не только забрать три очка, но и порадовать болельщиков качественным футболом и голами.

    «Урал» – «Локомотив»

    А.З. Прогноз – 0:2. Подопечные Семина близки к чемпионству. Несмотря на тяжелый выезд в Мадрид, жду уверенной победы железнодорожников.

    Н.Ж. Прогноз – 0:1. Этому «Локомотиву» просто хочется симпатизировать. Гнать в Екатеринбург после «Атлетико» – такое себе удовольствие. Но возможное чемпионство должно мотивировать железнодорожников с тройной силой. Ставлю на команду Семина.

    21-й тур:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 6:14

    Итоговый счет:

    «Бомбардир» – Прогнозисты – 115:147

    Правила подсчета очков:

    Точный счет – 4 балла

    Точная разность мячей – 3 балла

    Точный исход – 2 балла

    Фото: rfpl.org

    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 4 апреля 2018, 00:15

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 12 марта 2018, 19:12

      Александр ALeX-161-rus Заправдин VS Николай Живоглядов счет 12 - 12
      «Амкар» – «Арсенал» 0-2 @ 1-1 ( 0 ) 0-1 ( 2 )
      «Уфа» – «Анжи» - 3-2 @ 2-0 ( 2 ) 2-1 ( 3 )
      «Динамо» – «Краснодар» -0:0 @ 1-2 ( 0 ) 1-1 ( 3 )
      «Тосно» – «Рубин» -0:1 @ 0-1 ( 4 ) 1-1 ( 0 )
      «Ростов» – «Зенит» - 0:0 @ 0-1 ( 0 ) 0-2 ( 0 )
      «Ахмат» – ЦСКА - 0:3 @ 1-1 ( 0 ) 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – «СКА-Хабаровск» - 1:0 @ 4-0 ( 2 ) 3-0 ( 2 )
      «Урал» – «Локомотив» - 0:2 @ 0-2 ( 4 ) 0-1 ( 2 )

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 12 марта 2018, 08:37

      Ничью бы урвать))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 марта 2018, 21:07

      Александр ALeX-161-rus Заправдин VS Николай Живоглядов счет 8 - 10
      «Амкар» – «Арсенал» 0-2 @ 1-1 ( 0 ) 0-1 ( 2 )
      «Уфа» – «Анжи» - 3-2 @ 2-0 ( 2 ) 2-1 ( 3 )
      «Динамо» – «Краснодар» -0:0 @ 1-2 ( 0 ) 1-1 ( 3 )
      «Тосно» – «Рубин» -0:1 @ 0-1 ( 4 ) 1-1 ( 0 )
      «Ростов» – «Зенит» - 0:0 @ 0-1 ( 0 ) 0-2 ( 0 )
      «Ахмат» – ЦСКА - 0:3 @ 1-1 ( 0 ) 1-1 ( 0 )
      «Спартак» – «СКА-Хабаровск» - 1:0 @ 4-0 ( 2 ) 3-0 ( 2 )

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 11 марта 2018, 19:19

      Александр ALeX-161-rus Заправдин VS Николай Живоглядов счет 6 - 8
      «Амкар» – «Арсенал» 0-2 @ 1-1 ( 0 ) 0-1 ( 2 )
      «Уфа» – «Анжи» - 3-2 @ 2-0 ( 2 ) 2-1 ( 3 )
      «Динамо» – «Краснодар» -0:0 @ 1-2 ( 0 ) 1-1 ( 3 )
      «Тосно» – «Рубин» -0:1 @ 0-1 ( 4 ) 1-1 ( 0 )
      «Ростов» – «Зенит» - 0:0 @ 0-1 ( 0 ) 0-2 ( 0 )
      «Ахмат» – ЦСКА - 0:3 @ 1-1 ( 0 ) 1-1 ( 0 )

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 марта 2018, 21:01

      Александр ALeX-161-rus Заправдин VS Николай Живоглядов счет 6 - 8
      «Амкар» – «Арсенал» 0-2 @ 1-1 ( 0 ) 0-1 ( 2 )
      «Уфа» – «Анжи» - 3-2 @ 2-0 ( 2 ) 2-1 ( 3 )
      «Динамо» – «Краснодар» -0:0 @ 1-2 ( 0 ) 1-1 ( 3 )
      «Тосно» – «Рубин» -0:1 @ 0-1 ( 4 ) 1-1 ( 0 )

      Наша ответка! Удар в девятку!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 марта 2018, 18:27

      Александр ALeX-161-rus Заправдин VS Николай Живоглядов счет 2 - 8
      «Амкар» – «Арсенал» 0-2 @ 1-1 ( 0 ) 0-1 ( 2 )
      «Уфа» – «Анжи» - 3-2 @ 2-0 ( 2 ) 2-1 ( 3 )
      «Динамо» – «Краснодар» -0:0 @ 1-2 ( 0 ) 1-1 ( 3 )


      Ну, Николай! Поймал кураж! Но еще не все потеряно!!!

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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 10 марта 2018, 16:39

      Александр ALeX-161-rus Заправдин VS Николай Живоглядов счет 2 - 5
      «Амкар» – «Арсенал» 0-2 @ 1-1 ( 0 ) 0-1 ( 2 )
      «Уфа» – «Анжи» - 3-2 @ 2-0 ( 2 ) 2-1 ( 3 )

      1
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      Рейтинг: +305

      Strig 10 марта 2018, 06:54

      Паровоз на Урале не прокатит, пора спускаться

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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 10 марта 2018, 05:27

      Посмотрим, как оно сложится

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